Anche la seconda pausa delle Nazionali è andata ufficialmente in archivio e nel prossimo mese i club saranno attesi da un bel tour de force di impegni che ci lascerà in eredità, diversi spunti interessanti. Prima della prossima sosta internazionale, assisteremo a cinque giornate di campionato, e a due turni di Champions ed Europa League che potrebbero già certificare alcuni verdetti per le squadre italiane impegnate (Juventus, Inter, Napoli e Atalanta su tutte...).

Da Napoli-Atalanta a Juventus-Milan, i big match in Serie A

Sabato pomeriggio a dare il via alle danze all'ottava giornata sarà Lazio-Atalanta (19 ottobre ore 15.00) mentre il piatto forte della giornata sarà Juventus-Bologna, match dove la squadra di Sarri proverà a consolidare il primato in classifica. Domenica invece il programma si apre con Sassuolo-Inter (20 ottobre ore 12.30) mentre la prima di Stefano Pioli sulla panchina rossonera contro il Lecce, sarà il match più atteso dell'ottava giornata, che si chiuderà lunedì con Brescia-Fiorentina (alle ore 21.00). Sette giorni dopo il piatto forte del nono turno è la sfida dell'Olimpico fra Roma e Milan (domenica 27 ottobre ore 18.00). Nella 10a giornata spazio al secondo turno infrasettimanale stagionale con la partita da circoletto rosso che è certamente Napoli-Atalanta, match con vista Champions League in programma mercoledì 30 ottobre alle ore 19.00 mentre nell'undicesima giornata spiccano tanti match interessanti: si inizia sabato 2 novembre alle ore 15.00 con Roma-Napoli e il derby della Mole Torino-Juventus alle ore 20.45. Domenica 3 novembre invece la sfida più interessante è il posticipo Milan-Lazio, in programma alle ore 20.45. Prima della terza e ultima sosta delle Nazionali, il match clou di novembre è la sfida dell'Allianz Stadium fra la Juventus di Maurizio Sarri e il Milan di Stefano Pioli (domenica 10 novembre ore 20.45).

Piatek - Juventus-Milan - Serie A 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

Manchester City-Atalanta e Inter-Borussia Dortmund e non solo: il meglio nell’Europa che conta

Menù ricco anche nelle prossime sfide continentali. Ad aprire il programma della terza giornata della Champions League sarà martedì 22 ottobre alle ore 21.00 la prima storica sfida dell'Atalanta di Gasperini all'Etihad Stadium contro i Citizen di Pep Guardiola. Alla stessa ora la Juventus andrà a caccia del secondo successo in Champions League contro il Lokomotiv Mosca dell'ex interista Joao Mario. Mercoledì invece andrà a caccia dei primi tre punti in Champions League, l'Inter di Antonio Conte contro il Borussia Dortmund, in una partita in cui i nerazzurri non possono permettersi ulteriori passi falsi se vogliono credere nel sogno ottavi. In contemporanea il Napoli è atteso dall'ostica trasferta contro l'ostico Red Bull Salisburgo del golden boy del calcio norvegese Haaland (autore di 4 gol nelle 2 prime 2 partite della fase a gironi). Interessanti e delicati in termini di classifica anche gli impegni in Europa League di Roma (in casa col Borussia Moenchengladbach ore 19.00) e Lazio (in trasferta a Glasgow contro il Celtic, ore 21.00). Due settimane dopo si replica a campi invertiti, Borussia Dortmund-Inter e Napoli-Salisburgo (martedì 5 novembre alle ore 21.00), Lokomotiv Mosca-Juventus (mercoledì 6 novembre ore 18.55) e Atalanta-Manchester City (ore 21.00). Mettetevi pure comodi e non lesinate con birra e pop-corn. Ecco il calendario completo della Serie A da qui alla prossima sosta, compresi gli impegni europei delle squadre italiane.

Video - Conte: "La Juventus è un grattacielo, noi dobbiamo essere visionari e colmare il gap" 01:13

Serie A: 8a giornata

Sabato 19 ottobre 2019 ore 15.00 Lazio-Atalanta (SKY)

Sabato 19 ottobre 2019 ore 18.00 Napoli-Verona (SKY)

Sabato 19 ottobre 2019 ore 20.45 Juventus-Bologna (DAZN)

Domenica 20 ottobre 2019 ore 12.30 Sassuolo-Inter (DAZN)

Domenica 20 ottobre 2019 ore 15.00 Cagliari-SPAL (DAZN)

Domenica 20 ottobre 2019 ore 15.00 Sampdoria-Roma (SKY)

Domenica 20 ottobre 2019 ore 15.00 Udinese-Torino (SKY)

Domenica 20 ottobre 2019 ore 18.00 Parma-Genoa (SKY)

Domenica 20 ottobre 2019 ore 20.45 Milan-Lecce (SKY)

Lunedì 21 ottobre 2019 ore 20.45 Brescia-Fiorentina (SKY)

Champions League: terza giornata

Martedì 22 ottobre, ore 21.00 - Manchester City-Atalanta su Sky e Canale 5

Martedì 22 ottobre, ore 21.00 – Juventus-Lokomotiv Mosca su Sky

Mercoledì 23 ottobre, ore 21:00 – Inter-Borussia Dortmund su Sky

Mercoledì 23 ottobre, ore 21:00 – Salisburgo-Napoli su Sky

Europa League: terza giornata

Giovedì 24 ottobre, ore 18:55 – Roma-Borussia Moenchengladbach su Sky

Giovedì 24 ottobre, ore 21:00 – Celtic-Lazio su Sky

Video - Ronaldo diventa CR700: tutti i numeri della fantastica carriera dell'attaccante della Juve 01:26

Serie A: 9a giornata

Venerdì 25 ottobre 2019 ore 20.45 Verona-Sassuolo (SKY)

Sabato 26 ottobre 2019 ore 15.00 Lecce-Juventus (SKY)

Sabato 26 ottobre 2019 ore 18.00 Inter-Parma (SKY)

Sabato 26 ottobre 2019 ore 20.45 Genoa-Brescia (DAZN)

Domenica 27 ottobre 2019 ore 12.30 Bologna-Sampdoria (DAZN)

Domenica 27 ottobre 2019 ore 15.00 Atalanta-Udinese (SKY)

Domenica 27 ottobre 2019 ore 15.00 Torino-Cagliari (SKY)

Domenica 27 ottobre 2019 ore 15.00 SPAL-Napoli (DAZN)

Domenica 27 ottobre 2019 ore 18.00 Roma-Milan (SKY)

Domenica 27 ottobre 2019 ore 20.45 Fiorentina-Lazio (SKY)

Video - Kakà: "Da tifoso del Milan auguro il meglio a Pioli, da fuori difficile giudicare" 00:48

Serie A: 10a giornata

Martedì 29 ottobre 2019 ore 19.00 Parma-Verona (DAZN)

Martedì 29 ottobre 2019 ore 21.00 Brescia-Inter (SKY)

Mercoledì 30 ottobre 2019 ore 19.00 Napoli-Atalanta (SKY)

Mercoledì 30 ottobre 2019 ore 21.00 Sassuolo-Fiorentina (SKY)

Mercoledì 30 ottobre 2019 ore 21.00 Sampdoria-Lecce (SKY)

Mercoledì 30 ottobre 2019 ore 21.00 Lazio-Torino (DAZN)

Mercoledì 30 ottobre 2019 ore 21.00 Juventus-Genoa (SKY)

Mercoledì 30 ottobre 2019 ore 21.00 Udinese-Roma (DAZN)

Mercoledì 30 ottobre 2019 ore 21.00 Cagliari-Bologna(SKY)

Giovedì 31 ottobre 2019 ore 21.00 Milan-SPAL (SKY)

Video - Ancelotti: "Non ho niente da rimproverare ai giocatori, un punto è comunque positivo" 00:56

Serie A: 11a giornata

Sabato 2 novembre 2019 ore 15.00 Roma-Napoli (SKY)

Sabato 2 novembre 2019 ore 18.00 Bologna-Inter (SKY)

Sabato 2 novembre 2019 ore 20.45 Torino-Juventus (DAZN)

Domenica 3 novembre 2019 ore 12.30 Atalanta-Cagliari (DAZN)

Domenica 3 novembre 2019 ore 15.00 Lecce-Sassuolo (DAZN)

Domenica 3 novembre 2019 ore 15.00 Verona-Brescia (SKY)

Domenica 3 novembre 2019 ore 15.00 Genoa-Udinese (SKY)

Domenica 3 novembre 2019 ore 18.00 Fiorentina-Parma (SKY)

Domenica 3 novembre 2019 ore 20.45 Milan-Lazio (SKY)

Lunedì 4 novembre 2019 ore 20.45 SPAL-Sampdoria (SKY)

Video - Il Grande Torino e il quarto d'ora granata, con tre squilli di tromba battevano tutti 01:11

Champions League: quarta giornata

Martedì 5 novembre, ore 21.00 - Borussia Dortmund-Inter su Sky

Martedì 5 novembre, ore 21.00 – Napoli-Salisburgo su Sky

Mercoledì 6 novembre, ore 18.55 – Lokomotiv Mosca-Juventus su Sky

Mercoledì 6 novembre, ore 21:00 – Atalanta-Manchester City su Sky

Europa League: quarta giornata

Giovedì 7 ottobre, ore 18:55 – Lazio-Celtic su Sky

Giovedì 7 ottobre, ore 21:00 – Borussia Moenchengladbach-Roma su Sky

Video - Gasperini: "Qualificazione in salita ma non è finita, con lo Shakhtar di negativo c'è solo il ko" 01:04

Serie A: 12a giornata

Venerdì 8 novembre 2019 ore 20.45 Sassuolo-Bologna (SKY)

Sabato 9 novembre 2019 ore 15.00 Brescia-Torino (SKY)

Sabato 9 novembre 2019 ore 18.00 Inter-Verona (SKY)

Sabato 9 novembre 2019 ore 20.45 Napoli-Genoa (DAZN)

Domenica 10 novembre 2019 ore 12.30 Cagliari-Fiorentina (DAZN)

Domenica 10 novembre 2019 ore 15.00 Sampdoria-Atalanta (SKY)

Domenica 10 novembre 2019 ore 15.00 Lazio-Lecce (SKY)

Domenica 10 novembre 2019 ore 15.00 Udinese-SPAL (DAZN)

Domenica 10 novembre 2019 ore 18.00 Parma-Roma (SKY)

Domenica 10 novembre 2019 ore 20.45 Juventus-Milan (SKY)