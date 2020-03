Da Juventus-Inter al resto: con le porte chiuse scompare il fattore campo (ma deciderà il campo)

Ci è voluto il governo, una tantum, per arrestare le danze macabre attorno al coronavirus. Avevo scritto, visti i problemi esistenziali ed emergenziali: tutti a porte aperte, tutti a porte chiuse o tutti fermi. Tutti a porte chiuse - per un mese, come minimo - cosi è stato deciso e così sarà, se ci pare.

Non sono un virologo, sto con Klopp: in ballo c’è la salute, che viene prima di ogni cosa, palla agli esperti. Non si tratta di cavalcare la regolarità di un torneo minato da cause di forza maggiore e a rischio sospensione, se solo il contagio colpisse un giocatore: si tratta di salvare il salvabile su sfondi ben più drammatici. E allora sotto con coraggio e dignità. Nella speranza che Zhang sfumi i toni (non si direbbe, dagli ultimi "carichi") e in attesa che Dal Pino ci spieghi quale illustre scienziato gli aveva dato il permesso di garantire il derby d’Italia lunedì 2 marzo a porte aperte.

Video - La lezione di Klopp: "Coronavirus? Mia opinione non conta, anche se sono famoso" 01:05

Senza trascurare, off topic, lo stecca di Agnelli in chiave SuperChampions: "Atalanta dentro e Roma fuori: giusto?" Giustissimo. Precedenza ai risultati, abbasso lo "ius bacheche" (e il suo codazzo di investimenti, bilanci, eccetera).

Juventus-Inter nel deserto, dunque, ma sul campo. Che rimane il giudice più credibile. La Juventus non gioca dal 26 febbraio (Lione); l’Inter dal 27 (Ludogorets). La ruggine è variabile ambigua, insidiosa. Sarri ha recuperato Douglas Costa e Khedira; Conte, che ha perso Sensi e Moses, ripresenterà Handanovic. Al Meazza, il 6 ottobre, erano in ottantamila: vinse Madama, 2-1. La Juventus più sarrista della stagione.

Il silenzio coatto azzera, in generale, l’effetto pubblico, imprigiona il pronostico e lo deporta nella terra in cui si dovrà essere più forti di una cornice stranamente uguale, di sfoghi e spinte che non verranno più dall’esterno, ma dovranno essere inventati, immaginati. Sarà uno sport squisitamente televisivo, come pronosticato già nel Novecento dalle parti di Arcore. I salotti-stadio al posto degli stadi-salotto (a spanne).

Mi aspetto Cristiano-Dybala più Cuadrado, non vedo perché Eriksen non dovrebbe partire titolare al servizio di Lukaku e Lau-Toro. In campionato, il marziano segna da undici gare. L’ultima Juventus perdeva in trasferta (Napoli, Verona, Lione) e vinceva in casa. L’ultima Inter, eurocoppa esclusa, rimontò il Milan e si fece rimontare dalla Lazio.

Conte ha in sospeso anche la sfida con la Sampdoria a San Siro, la qual cosa rende la classifica ancor più scivolosa: Lazio 62, Juventus 60, Inter 54. Per questo, il faccia a faccia di domenica sera sarà molto orientativo, molto delicato. L’Inter dovrà poi ospitare il Getafe, giovedì, per un impegno tutt’altro che scolastico.

A due anni dalla scomparsa di Davide Astori nel sonno di Udine, e con il pandemonio che ci assilla, non si può fingere che la vita sia sempre un gioco. E’ il momento di pensare alla vita, vada come vada il gioco.

