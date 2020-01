Da leader tecnico a zavorra tattica: la parabola discendente di Suso al Milan, ora è sul mercato

Da titolare inamovibile nel 4-3-3 a panchinaro di lusso nel 4-4-2. Senza ombra di dubbio Suso sta vivendo il suo momento più difficile da quando indossa la maglia del Milan. L'arrivo di Ibrahimovic e la svolta tattica disegnata da Stefano Pioli hanno di fatto relegato lo spagnolo in un ruolo di secondo piano, un inedito per un giocatore che - fino a poche settimane fa - rappresentava un punto fermo per i rossoneri. Un terremoto che potrebbe avere conseguenze estreme: non ci sarebbe affatto da sorprendersi se Suso cambiasse presto squadra, magari già durante questa finestra di mercato. Ma questo è un discorso di cui parleremo più avanti. Prima vale la pena ripercorrere la parabola dello spagnolo.

Il flop con Mihajlovic e il boom al Genoa

Il 29 agosto 2015 è un giorno nefasto e allo stesso tempo molto importante per Suso. Sinisa Mihajlovic decide di schierarlo titolare contro l'Empoli a San Siro (siamo alla seconda giornata di campionato) nel ruolo di trequartista, ma dopo 55 minuti cambia idea e lo toglie. Rimarrà questa l'unica presenza stagionale nel Milan dello spagnolo: il tecnico serbo non lo vede e a gennaio Suso decide di fare le valigie destinazione Genoa, dove con Gasperini rinasce e disputa una buonissima seconda parte di campionato (6 gol in 19 presenze).

Suso con la maglia del GenoaGetty Images

Il ritorno al Milan nel 4-3-3 di Montella

Tornato alla base in estate, Suso diventa titolare nel 4-3-3 di Montella. Gioca da attaccante esterno destro, nella sua porzione di campo preferita dove fa vedere ottime cose. Segna una doppietta nel derby d'andata, ispira la maggior parte delle azioni offensive e termina l'annata con uno score personale di 7 reti e 8 assist. Diventa, di fatto, uno dei leader tecnici della squadra e contribuisce da protagonista alla vittoria della Supercoppa italiana a Doha contro la Juventus, l'ultimo trofeo vinto dal club di via Aldo Rossi. Il Milan chiude la stagione al sesto posto davanti all'Inter e si qualifica all'Europa League.

Suso con Giacomo Bonaventura e Vincenzo MontellaGetty Images

I numeri di Suso al Milan

Stagione Presenze Gol + assist 2014-15 6 0 + 1 2015-16 1 0 + 0 2016-17 37 7 + 8 2017-18 50 8 + 11 2018-19 41 8 + 9 2019-20 17 1 + 2

La rivoluzione di Fassone-Mirabelli e l'arrivo di Gattuso

Nell'estate 2017 il duo Fassone-Mirabelli si rende protagonista di un'imponente campagna acquisti. Arrivano giocatori come Bonucci e Biglia, Rodriguez e Kessie, Calhanoglu e Borini, Andrè Silva e Kalinic, Conti e Musacchio. Nella prima parte di stagione i risultati e la qualità del gioco sono disastrosi: Montella prova a passare al 3-5-2 e Suso si dimostra ancora una volta inadeguato al ruolo di seconda punta o di trequartista. In autunno la drastica decisione della dirigenza: Montella viene esonerato e dalla formazione Primavera viene promosso Gattuso, si torna al classico 4-3-3 e lo spagnolo diventa nuovamente il fulcro delle azioni offensive. "Palla a Suso e vediamo cosa succede" è una frase che si inizia a sentire sempre più spesso. Suso mantiene un rendimento costante in termini di prestazioni e numeri: chiude il 2017-18 con 8 gol e 11 assist, il 2018-19 con 8 gol e 9 assist.

Da Giampaolo a Pioli: il tracollo

La prima parte della stagione in corso, però, fa registrare un Suso in apnea. Giampaolo lo schiera nel ruolo di trequartista all'esordio in campionato (Udinese-Milan 1-0), poi fa dietrofront e ripropone il più rassicurante 4-3-3. Ma, a differenza degli anni passati, il rendimento dell'ex Liverpool è decisamente al di sotto delle aspettative: un gol e 2 assist sono un bottino davvero misero per chi viene trattato alla stregua di un titolare inamovibile. L'allontanamento di Giampaolo, la svolta tattica di Pioli e - soprattutto - l'acquisto di Zlatan Ibrahimovic dopo lo shock dello 0-5 sul campo dell'Atalanta prima di Natale tolgono i riferimenti di sempre a Suso, che inizia il 2020 nel peggiore dei modi: fischiato durante Milan-Sampdoria del 6 gennaio dopo una prova da dimenticare, viene lasciato in panchina nelle partite successive contro Cagliari, SPAL (Coppa Italia) e Udinese. Servono ulteriori controprove, è evidente, ma la mossa di Pioli porta risultati immediati: 3 vittorie e 8 gol segnati con tutti gli attaccanti che trovano la via della rete (da Ibrahimovic a Leao, da Piatek a Rebic).

E adesso sul mercato...

Il resto è storia recentissima. Avvistato a Casa Milan nella giornata di lunedì per un vertice con la dirigenza durato quasi un'ora, Suso sembra ormai finito ai margini del progetto tecnico del Milan e sul punto di fare le valigie. Anche perché - la storia l'ha dimostrato - il 26enne di Cadice non è collocabile in un modulo diverso dal 4-3-3. A meno di altri scossoni, quindi, l'addio appare inevitabile anche se sul tavolo del Milan finora non sono arrivate offerte concrete. E la strada è in salita: il Milan, infatti, non è intenzionato almeno per il momento a liberare il giocatore in prestito, ma accetta solo soluzioni a titolo definitivo.