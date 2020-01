L'esercito degli svincolati è pronto a rientrare in scena. Le trattative si sono concluse alle 20 di venerdì 31 gennaio, ma, di fatto, continuano. Perché ci sono altri due mesi di tempo per mettere sotto contratto quegli elementi che un contratto non ce l'hanno. Classiche occasioni di mercato che, se indovinate, possono portare esperienza e qualità a costo zero.

Il regolamento consente ai club di pensarci per un altro paio di mesi: il termine ultimo per tesserare un calciatore svincolato, una volta conclusa la "normale" finestra invernale, è martedì 31 marzo. Tra due mesi esatti. E qualche nome dal passato importante, in questo senso, non manca.

Alessandro Matri

Oggi, al termine di sei mesi disastrosi al Brescia, l'ex attaccante di Juventus e Milan ha auto-annunciato la propria condizione di svincolato: "Con la rescissione avrò più tempo per spostarmi. Ora voglio valutare quello che arriverà". Potrebbe andare al Parma, che fino ad aprile dovrà fare a meno dell'infortunato Inglese.

Ignazio Abate

Ve l'eravate dimenticato? L'ex bandiera del Milan, dopo aver svestito la maglia rossonera la scorsa estate, è ancora senza squadra. Negli scorsi mesi era stato accostato al Lecce, che però gli ha preferito un altro svincolato come Giulio Donati. Esperienza e mentalità per chi è alla ricerca di un terzino.

Ignazio Abate (AC Milan) e Sergej Milinkovic-Savic (Lazio)Getty Images

Ivan Strinic

Zero presenze ufficiali in un anno e mezzo. Solo qualche comparsata estiva nell'International Champions Cup. I noti problemi cardiaci riscontrati ad agosto 2018, poco più di un mese dopo aver disputato una finale mondiale da titolare, ne hanno frenato pesantemente la carriera. Qualcuno avrà il coraggio di credere in lui?

Strinic con la maglia del MilanGetty Images

Giuseppe Rossi

Sognava con tutto il cuore una chiamata dal "suo" Villarreal, ma oltre a qualche allenamento non è andato. E ora è ancora libero, in attesa della telefonata di qualche direttore sportivo. In una medio-piccola potrebbe ancora dire la sua, ma il fisico, che ha già rovinato un talento meraviglioso, è sempre un'incognita.

Emiliano Viviano

Il suo nome era stato avvicinato anche al Milan, prima che i rossoneri virassero su Begovic al posto di Reina. È reduce dalla salvezza conquistata con la SPAL e, prima ancora, dal caos allo Sporting, con cui non ha mai giocato. Nelle scorse settimane si è allenato con la Primavera della Samp. Ma il suo sogno è il Brescia.