Da Mihajlovic alla Dea: l'anno nuovo letto con le lenti del vecchio

Il lottatore

Sinisa Mihajlovic, per distacco. Ha denunciato la leucemia guardandola, spavaldo, negli occhi. Ha terminato il terzo ciclo di chemioterapia. E’ stato sottoposto a un trapianto di midollo, per il quale ha invocato più donatori. A 50 anni, non vuole essere premiato per quanto soffre ma per come lavora.

Video - Mihajlovic, i ringraziamenti, le lacrime, la rabbia: il meglio della conferenza stampa 03:55

All you need is Reds

Il Liverpool campione d’Europa e del Mondo, il Liverpool tiranno in patria. Si chiama Klopp, lo chiamavano «Flop». In principio fu il tridente (Salah-Firmino-Mané). Mancava un lucchetto: preso Virgil van Dijk. Serviva un portiere: preso Alisson. Jurgen, perdonali.

Video - Tutta la gioia e l'emozione di Klopp: "È incredibile, fatico a trovare le parole giuste" 00:52

Tiri mancini

Dieci su dieci nelle eliminatorie, gli azzurri di Roberto Mancini hanno riconquistato l’Italia. Al netto di avversari non proprio irresistibili, cin cin. Con l’Olimpiade di Tokyo, l’Europeo itinerante sarà la bussola del 2020.

Video - Ital-Mancini da 10 e lode: battuto il record di Pozzo, il leggendario ct dei due Mondiali 01:07

Grandi fratelli

Simone Inzaghi, 43 anni, architetto della Lazio, otto vittorie consecutive, doppio 3-1 alla Juventus fra campionato e Supercoppa, terzo posto in classifica. Filippo detto Pippo, 46 anni, tecnico del Benevento che domina la B. Però.

Simone e Filippo Inzaghi - Bologna-LazioLaPresse

La frase

«Le tattiche non contano un c... Conta la fantasia dei giocatori». Massimiliano Allegri al «New York Times». Ok: ma allora perché chiedeva sette milioni e mezzo netti a stagione?

Video - Dal nodo alla gola al gabbione, il meglio della conferenza d’addio di Allegri in 4 minuti 03:50

Lo strappo

Maurizio Sarri dal Napoli, «via» Chelsea, alla Juventus. Gioco, gioco: come ai tempi delle caravelle di Cristoforo Colombo si gridava terra, terra.

Video - Sarri alla Juventus: il tifoso del Napoli che non ha resistito al fascino della Vecchia Signora 02:50

L’abiura

Da bandiera Juventus a manifesto Inter, Antonio Conte ha traslocato il suo martello ad Appiano. Non è più lo smemorato del calcio-scommesse, non è più il servo degli Agnelli.

Video - Conte: "Mai ricevuto telefonate dalla Juventus, solo l'Inter mi ha fatto la corte e mi ha voluto" 01:20

Il sorpasso

Leo Messi batte Cristiano Ronaldo sei Palloni d’oro a cinque. Polemiche a fiumi, come lo champagne di san Silvestro. Todo el mundo es paìs.

Video - Messi racconta i suoi Palloni d'Oro: "Quello del 2009 il primo e il più bello" 01:45

Effetti speciali

Zlatan Ibrahimovic torna al Milan. Tutti sul carro (attrezzi).

Video - Ibrahimovic al Milan capitolo 2: com'è cambiata la Serie A dopo il suo addio 01:41

Slegati

Nastri rubati, elezioni taroccate, presidenti dimissionati/dimissionari, scimmie e gaffe razziste, Urbano Cairo versus Claudio Lotito, Giovanni Malagò coinvolto, stravolto e travolto: è la Lega, bellezza.

Var West

Dal mani-comio all’alluce tecnologico sui fuorigioco: moviole imbizzarrite a cavallo dell’ultimo cavillo. E da Londra il piccone di José Mourinho: «La Var sta uccidendo la Premier».

Video - Mourinho: "La VAR sta uccidendo la miglior lega del mondo" 02:14

Memory

«The Dream», certo, per gli ottavi di Champions, per quel popò d’impresa in Ucraina. Senza però dimenticare le semifinali di Coppa delle Coppe che un’altra Atalanta, l’Atalanta di Emiliano Mondonico, timbrò nel 1988, direttamente dalla serie B.

Video - La rivincita di Gasperini: dall'incubo Inter all'impresa storica, San Siro è ai suoi piedi 01:11

Il cucciolo della Roma

Nicolò Zaniolo, classe 1999, gran fisico e grande tecnica, incursore e stoccatore. Se non sbaglia strada, ne farà parecchia. Soprattutto con i milioni di Dan Friedkin, l’«erede» al trono.

Nicolò ZanioloGetty Images

La noia

L’ottavo scudetto della Juventus. L’uscita della Juventus nei quarti di Champions. Film già visti e rivisti. In attesa dei prossimi.

Cristiano Ronaldo - Juventus-Ajax - Champions League 2018/2019 - LaPresseLaPresse

Il quiz

Chi ha capito il motivo del ritiro inflitto da Aurelio De Laurentiis alla squadra, me lo spieghi. Grazie.

Video - Il film dei 18 mesi di Carlo Ancelotti a Napoli: da 007 all'addio shock 03:06

La più bella

Come «Il Tempo» titolò, durante il Mondiale francese, il gol-vittoria di Barbara Bonansea all’Australia negli sgoccioli del recupero: «Zona Cesarina».

Bonansea Italia AustraliaGetty Images

Spoon River

Da Gordon Banks a Bruno Nicolè, da Giovanni Bertini, ultima vittima della Sla, a Franco Janich, l’«armeri» (armadio) del Bologna del settimo scudetto. E a Gianfranco Civolani, lo straordinario giornalista che quel Bologna cantò.

E adesso, per favore, i vostri commenti.

Buon anno a tutti.