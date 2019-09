La prima pausa delle Nazionali è andata ufficialmente in archivio e nel prossimo mese i club saranno attesi da un bel tour de force di impegni che ci lascerà in eredità, diversi spunti interessanti. Prima della prossima sosta internazionale, assisteremo a cinque giornate di campionato, e a due turni di Champions ed Europa League che potrebbero già certificare alcuni verdetti per le squadre italiane impegnate (Juventus, Inter, Napoli e Atalanta su tutte...).

Da Milan-Inter a Inter-Juventus, i big match in Serie A

Sabato pomeriggio a dare il via alle danze alla 3a giornata sarà Fiorentina-Juventus (14 settembre ore 15.00) il primo big match di un weekend che prevede anche Verona-Milan, Inter-Udinese e Napoli-Sampdoria. Sette giorni dopo il piatto forte è il derby della Madonnina numero 171 (sabato 21 settembre ore 20.45) fra il Milan di Marco Giampaolo e l'Inter di Antonio Conte. Nella 5a giornata spazio al primo turno infrasettimanale stagionale con la partita da circoletto rosso che è certamente Inter-Lazio (mercoledì 25 settembre ore 21.00) mentre nel 6° turno il piatto forte è il ritorno a San Siro di Vincenzo Montella con la Fiorentina che sfida i rossoneri di Giampaolo mentre, prima della seconda sosta, il match clou di ottobre è la sfida scudetto fra l'Inter di Antonio Conte che ritrova, per la prima volta dal suo ritorno in Serie A, la Juventus, otto volte campione d'Italia (domenica 6 ottobre ore 20.45).

Maurizio Sarri e Antonio Conte si sfideranno uno contro l'altro per la prima volta in Serie A in questa stagione, Getty ImagesGetty Images

Napoli-Liverpool, Barcellona-Inter e non solo: il meglio nell’Europa che conta

Menù ricco anche nelle prossime sfide continentali. Ad aprire il programma della fase a gironi della Champions League sarà martedì 17 settembre alle ore 21 la super-sfida fra il Napoli di Ancelotti e il Liverpool di Jurgen Klopp, in cui i partenopei proveranno a prendersi la rivincita sui Reds dopo la beffarda eliminazione della passata stagione. Andrà a caccia dei primi tre punti stagionali anche l'Inter che debutterà a San Siro contro lo Slavia Praga (fischio d'inizio ore 18.55). Mercoledì fari puntati sulla prima storica partita in Coppa Campioni dell'Atalanta di scena a Zagabria contro la Dinamo (ore 21.00) mentre in contemporanea al Wanda Metropolitano la Juventus di Sarri sarà attesa dal primo big match europeo stagionale contro il sempre coriaceo Atletico Madrid di Diego Simeone e del gioiellino Joao Felix. Interessanti e sulla carta non troppo complicati anche i primi impegni in Europa League di Lazio (in trasferta contro il Cluj, ore 18.55) e Roma (in casa contro l'Istanbul Basaksehir, ore 21). Due settimane dopo si replica con un match di cartello assolutamente imperdibile Barcellona-Inter (mercoledì 3 ottobre ore 21.00). Mettetevi pure comodi e non lesinate con birra e pop-corn. Ecco il calendario completo della Serie A da qui alla prossima sosta, compresi gli impegni europei delle squadre italiane.

Liverpool-Napoli - Koulibaly - 2018Getty Images

Serie A: 3a giornata

Sabato 14 settembre 2019 ore 15.00 Fiorentina – Juventus (SKY)

Sabato 14 settembre 2019 ore 18.00 Napoli – Sampdoria (SKY)

Sabato 14 settembre 2019 ore 20.45 Inter – Udinese (DAZN)

Domenica 15 settembre 2019 ore 12.30 Genoa – Atalanta (DAZN)

Domenica 15 settembre 2019 ore 15.00 Brescia-Bologna (SKY)

Domenica 15 settembre 2019 ore 15.00 Parma-Cagliari (DAZN)

Domenica 15 settembre 2019 ore 15.00 Spal-Lazio (SKY)

Domenica 15 settembre 2019 ore 18.00 Roma – Sassuolo (SKY)

Domenica 15 settembre 2019 ore 20.45 Verona – Milan (SKY)

Lunedì 16 settembre 2019 ore 20.45 Torino– Lecce (SKY)

Champions League: prima giornata

Martedì 17 settembre, ore 18:55 - Inter-Slavia Praga su Sky

Martedì 17 settembre, ore 21:00 – Napoli-Liverpool su Sky e Canale 5

Mercoledì 18 settembre, ore 21:00 – Atletico-Juventus su Sky

Mercoledì 18 settembre, ore 21:00 – Dinamo Zagabria-Atalanta su Sky

Europa League: prima giornata

Giovedì 19 settembre, ore 18:55 – Cluj-Lazio su Sky

Giovedì 19 settembre, ore 21:00 – Roma-Istanbul Başakşehir su Sky

Video - Da Rebic a Sanchez, la carica dei 17 volti nuovi: chi lascerà subito il segno? 01:24

Serie A: 4a giornata

Venerdì 20 settembre 2019 ore 20.45 Cagliari-Genoa (SKY)

Sabato 21 settembre 2019 ore 15.00 Udinese-Brescia (SKY)

Sabato 21 settembre 2019 ore 18.00 Juventus-Verona (SKY)

Sabato 21 settembre 2019 ore 20.45 Milan-Inter (DAZN)

Domenica 22 settembre 2019 ore 12.30 Sassuolo-SPAL (DAZN)

Domenica 22 settembre 2019 ore 15.00 Bologna-Roma (SKY)

Domenica 22 settembre 2019 ore 15.00 Lecce-Napoli (DAZN)

Domenica 22 settembre 2019 ore 15.00 Sampdoria-Torino (SKY)

Domenica 22 settembre 2019 ore 18.00 Atalanta-Fiorentina (SKY)

Domenica 22 settembre 2019 ore 20.45 Lazio-Parma (SKY)

Video - Llorente: "Ho scelto Napoli perché c'è Ancelotti. Scudetto? Preferisco la Champions" 01:24

Serie A: 5a giornata

Martedì 24 settembre 2019 ore 19.00 Verona-Udinese (SKY)

Martedì 24 settembre 2019 ore 21.00 Brescia-Juventus (DAZN)

Mercoledì 25 settembre 2019 ore 19.00 Roma-Atalanta (SKY)

Mercoledì 25 settembre 2019 ore 21.00 Fiorentina-Sampdoria (DAZN)

Mercoledì 25 settembre 2019 ore 21.00 Genoa-Bologna (SKY)

Mercoledì 25 settembre 2019 ore 21.00 Inter-Lazio (SKY)

Mercoledì 25 settembre 2019 ore 21.00 Napoli-Cagliari (SKY)

Mercoledì 25 settembre 2019 ore 21.00 Parma-Sassuolo (SKY)

Mercoledì 25 settembre 2019 ore 21.00 SPAL-Lecce (DAZN)

Giovedì 26 settembre 2019 ore 21.00 Torino-Milan (SKY)

Serie A: 6a giornata

Sabato 28 settembre 2019 ore 15.00 Juventus – SPAL (SKY)

Sabato 28 settembre 2019 ore 18.00 Sampdoria– Inter (SKY)

Sabato 28 settembre 2019 ore 20.45 Sassuolo – Atalanta (DAZN)

Domenica 29 settembre 2019 ore 12.30 Napoli – Brescia (DAZN)

Domenica 29 settembre 2019 ore 15.00 Lazio–Genoa (SKY)

Domenica 29 settembre 2019 ore 15.00 Lecce – Roma (DAZN)

Domenica 29 settembre 2019 ore 15.00 Udinese-Bologna (SKY)

Domenica 29 settembre 2019 ore 18.00 Cagliari-Verona (SKY)

Domenica 29 settembre 2019 ore 20.45 Milan-Fiorentina (SKY)

Lunedì 30 settembre 2019 ore 20.45 Parma – Torino (SKY)

Video - Icardi-Inter, dallo scontro totale all'addio: storia di una telenovela lunga 258 giorni 03:13

Champions League: seconda giornata

Martedì 1 ottobre, ore 18:55 - Atalanta-Shakhtar Donetsk su Sky

Martedì 1 ottobre, ore 21:00 – Juventus-Bayern Leverkusen su Sky

Mercoledì 2 ottobre, ore 18.55 – Genk-Napoli su Sky

Mercoledì 2 ottobre, ore 21:00 – Barcellona-Inter su Sky

Europa League: seconda giornata

Giovedì 3 ottobre, ore 18:55 – Wolfsberger-Roma su Sky

Giovedì 3 ottobre, ore 21:00 – Lazio-Rennes su Sky

Video - Inter-Barcellona 3-1, la vittoria manifesto del Triplete dell'Inter targata Mourinho 01:01

Serie A: 7a giornata

Venerdì̀ 4 ottobre 2019 ore 20.45 Brescia-Sassuolo (SKY)

Sabato 5 ottobre 2019 ore 15.00 SPAL-Parma (SKY)

Sabato 5 ottobre 2019 ore 18.00 Verona-Sampdoria (SKY)

Sabato 5 ottobre 2019 ore 20.45 Genoa-Milan (DAZN)

Domenica 6 ottobre 2019 ore 12.30 Fiorentina-Udinese (DAZN)

Domenica 6 ottobre 2019 ore 15.00 Atalanta-Lecce (DAZN)

Domenica 6 ottobre 2019 ore 15.00 Bologna-Lazio (SKY)

Domenica 6 ottobre 2019 ore 15.00 Roma-Cagliari (SKY)

Domenica 6 ottobre 2019 ore 18.00 Torino-Napoli (SKY)

Domenica 6 ottobre 2019 ore 20.45 Inter-Juventus (SKY)