Da Perin a Higuain, quali sono i 6 epurabili della Juventus?

Non ha usato grandi giri di parole Maurizio Sarri. Com’è solito fare nel suo stile, del resto. “Fosse per me io li terrei tutti, ma dobbiamo tagliare 6 giocatori dalla lista Champions e questo ci mette in grande difficoltà. Non dipende da me o dalla dirigenza, abbiamo soluzioni in testa ma se il mercato non ci viene incontro è inutile”.

Già, perché le idee teoriche in casa Juventus erano piuttosto semplici: liberarsi di Perin, Khedira e Mandzukic, in primis. Nessuno di questi ha però trovato il giusto mercato. Vuoi per questioni fisiche – su Perin c’è un infortunio di lungo periodo – vuoi per i lauti ingaggi e i lunghi contratti di due giocatori ormai over 30 come il centrocampista tedesco e l’attaccante croato.

E così la Juventus ha provato a far cassa con ciò che aveva. Moise Kean, ad esempio, avrebbe fatto comodissimo per la questione ‘lista Champions’, dove almeno 3 giocatori devono essere di provenienza del proprio vivaio. Insieme a Pinsoglio, con Kean, la Juventus avrebbe risolto un problemino. La dirigenza però ha dovuto risolverne uno evidentemente più scottante – la questione bilanci – e ad essere sacrificato è stato così un ‘asset’ importante su due fronti come quello di Kean.

Moise Kean firma con l'Everton: la Juventus dalla sua cessione ha incassato 27.5 milioni (bonus esclusi) ma ha perso un elemento cresciuto nel vivaio Getty Images

Alla Juventus sono così rimasti con l’annoso problema di vendere senza però avere grandi acquirenti. In difesa è stato proposto a più parti Rugani, che resta il secondo nome dopo Perin nella lista dei tagliabili. All’Arsenal però hanno preferito puntare su un giocatore con più esperienza nel proprio campionato come David Luiz. Per Rugani resta in ballo l’opzione Roma, ma fin qui ancora nulla di concreto da questo punto di vista. Oltre a Rugani, tra le voci di mercato nella difesa della Juventus c’è anche Luca Pellegrini, che potrebbe e dovrebbe tornare a Cagliari ancora un anno. La mossa però convince di meno, anche perché a quel punto in rosa non ci sarebbero alternative ad Alex Sandro a sinistra.

Douglas Costa, Khedira e Higuain durante Atletico Madrid-Juventus di ICC 2019Getty Images

A centrocampo i due sacrificabili sono nomi noti: Sami Khedira e Balise Matuidi. Sul tedesco però non ci sono state mosse concrete, se non un tentativo di cessione all’Arsenal, anche in questo caso non andato in porto. La Juventus è fresca di rinnovo nella passata stagione con Khedira, ma le voci parlano di una possibile rescissione con buonuscita. Un discorso comunque di non semplice gestione. Diversa la situazione di Matuidi che di offerte invece proprio non ne avute. La Juventus starebbe lavorando per trovare una soluzione in Ligue 1, anche a fronte di una mediana che per le idee tattiche di Sarri concederebbe poco spazio al francese. Qui dentro, sacrificabile, c’è anche Cuadrado: per il colombiano però nessuno ha bussato alla porta e il tentativo di Sarri di riportarlo alle origini – nel ruolo di terzino basso – potrebbe salvarlo dalla listone degli epurabili.

Gonzalo Higuain, Mario Mandzukic, Juventus-Torino, LaPresseLaPresse

La situazione è più imbrigliata in attacco, dove Higuain, Mandzukic e Dybala hanno bloccato il mercato in attacco. Nessuno dei 3 infatti vuole lasciare Torino; e questo ha bloccato la Juventus. La situazione di Dybala è chiara, con il no alle inglesi su affari dove la dirigenza bianconera aveva già trovato gli accordi che ha fatto saltare tutti i piani. Resta potenzialmente papabile ancora il PSG, ma solo a patto che Neymar prenda la direzione della Spagna.

Poi ci sono Higuain e Mandzukic, che restano in vetrina senza però trovare veri acquirenti. Per il croato si è mormorato di interessamenti dalla Germania, ma la verità è che nulla è arrivato sulla scrivania di Paratici. Su Higuain si è mossa invece solo la Roma; ma l’argentino ha per ora declinato.

Insomma, tra Perin, Rugani, Pellegrini, Khedira, Matuidi, Cuadrado, Dybala, Mandzukic e Higuain Paratici dovrà provare a trovare una soluzione. Solo tre infatti sopravviveranno all’inevitabile taglio dei 22 per la lista Champions. E tenerli a libro paga, per la Juventus, a quel punto, avrebbe davvero poco senso.