Duvan Zapata, D’Ambrosio, Tomiyasu, Medel e soprattutto Alexis Sanchez. Sono tanti i giocatori della nostra Serie A ad essere tornati infortunati dalle due settimane di impegni con le nazionali. Un danno sportivo ed economico per diversi club, che non potranno utilizzare per periodi più o meno lunghi pedine importanti. Ma come funziona in questi casi? Lo stipendio continua ad essere pagato? E chi risarcisce eventuali guai di questo tipo? Tutto è stabilito dal FIFA Club Protection Program. Una sorta di polizza assicurativa che copre il rischio di infortunio dei giocatori durante le gare con le squadre nazionali. I giocatori, che (ricordiamo) ricevono lo stipendio esclusivamente dai club, devono essere assicurati per le partite delle nazionali dagli organizzatori dell’evento in caso di “invalidità”. In pratica la FIFA garantisce un rimborso economico ai club nel periodo (solo se superiore a 28 giorni) in cui il giocatore non è disponibile a causa di questi infortuni.

In Europa e nel mondo: stessa tipologia di accordo

Per quel che concerne l’Europa, questo programma atto a proteggere le società è entrato in vigore per la prima volta per gli Europei del 2012 in Polonia e Ucraina. L’UEFA ha sancito questo accordo, seguendo le direttive della FIFA nel congresso di Budapest del maggio 2012. Il programma di protezione dei club è stato cosí applicato dalla FIFA alle stesse condizioni in tutto il mondo. E copre tutte le squadre che rilasciano giocatori per le partite della nazionale A elencate nel calendario delle partite internazionali, compresi i Giochi olimpici.

Takehiro Tomiyasu, Getty ImagesEurosport

Di che cifre parliamo: massimo 7,5 milioni di euro

Come riporta Calcio e Finanza e come si puó leggere nel regolamento del CPP, i club ricevono fino a un massimo di 7,5 milioni di euro per giocatore. Tutto dipende dal tipo di infortunio e dal periodo di degenza. Il risarcimento è giornaliero e ovviamente “proporzionale” allo stipendio che il calciatore incassa dal suo club ed è pagabile per un massimo di 365 giorni dopo i primi 28 giorni di invalidità (i primi 28 giorni non sono infatti coperti). Il risarcimento dovuto si basa sullo stipendio fisso (inclusi gli oneri obbligatori di sicurezza sociale) che il club paga direttamente al giocatore. Il compenso non include importi variabili, pagamenti una tantum, pagamenti non effettuati su base regolare o bonus, inclusi i premi di rendimento.

Da Zapata a Alexis Sanchez quanto riceveranno le società (i calcoli si basano sulle diagnosi comunicate dai club alla data odierna)

Duvan Zapata (Atalanta) 0 € (infortunio inferiore ai 28 giorni di stop) Danilo D'Ambrosio (Inter) 0 € (infortunio inferiore ai 28 giorni di stop) Gary Medel (Bologna) Da zero a 8,2 mila € Takehiro Tomiyasu (Bologna) Da 2,8 mila € a 16,4 mila € Alexis Sanchez (Inter) 849 mila € (Inter), 1 milione e 200 mila € (United)

* i calcoli sono basati sugli stipendi netti annuali rivelati da Gazzetta dello Sport e Transfermarkt

I primi dati: in tre anni erogati 106,5 milioni di dollari

Gli ultimi dati disponibili ci dicono che il Club Protection Program è costato 106,5 milioni di dollari (circa 93 milioni di euro) alla FIFA nel ciclo economico 2015-2018, ben al di sotto della somma inizialmente preventivata di 120 milioni di dollari(circa 106 milioni di euro). La capacità massima del CPP per il periodo 2019-2022 è stata fissata a 80 milioni di euro all’anno, fino quindi a un massimo di 320 milioni. L’Inter per Sanchez verrá quindi risarcita, cosí come il Manchester United, visto che entrambi i club si dividono l’ingaggio di 12 milioni di euro netti annui che percepisce l’attaccante cileno.