" Le questioni di accoglienza sono una cosa, quelle del gioco un’altra. L’Inghilterra individua dei soggetti che entrano. se hanno professionalità per farli giocare, noi invece diciamo che ‘Opti Pobà’ è venuto qua che prima mangiava le banane e adesso gioca titolare nella Lazio e va bene così... (Carlo Tavecchio, 28/7/2014) "

" Ricordo che quando ero piccolo, spesso a chi non era di colore, che aveva la pelle normale, bianca, gli facevano 'buu' per scoraggiarlo a segnare il gol davanti al portiere" (Claudio Lotito, 1/10/2019) "

Il calcio italiano perde il pelo ma non il vizio. Pure nel giorno in cui la Figc cancella per sempre la “responsabilità oggettiva” e riscrive le linee guida per i Modelli di organizzazione, gestione e controllo adottando strumenti nuovi contro la violenza e il razzismo, le parole di un elemento di spicco del mondo del pallone come Claudio Lotito screditano l’immagine dello sport e del nostro movimento a livello mondiale. A meno di una settimana dal Daspo che la Roma ha emesso nei confonti del tifoso che insultava Juan Jesus su Instagram, il mondo del calcio si trova a dover fare i conti con le parole di patron Lotito, uno dei presidenti tra i più coinvolti nelle dinamiche del palazzo delche - come se fosse la cosa più normale del mondo - parla ai microfoni di “pelle normale” e di buu non sempre razzisti.

Una battaglia a corrente alternata

Parole ed atteggiamenti che non solo gettano nello sconforto ma che lanciano anche un messaggio inquietante per tanti versi, ossia che in Italia si combatta una lotta a corrente alternata (e non senza se né ma) per cancellare il razzismo dai nostri stadi. Già perché se da un lato ci sono società, calciatori, arbitri e soggetti che non prestano il fianco e dimostrano di voler rompere i ponti con chi nel 2019 non trova niente di meglio che insultare la dignità umana, ululando contro un atleta di colore dall’altro però ci sono zone d’ombra e comportamenti che vanno all’esatto contrario. Dalla discutibile presa di posizione del Verona che ha difeso i propri tifosi dall’accusa di razzismo nei confronti di Franck Kessie, a certe “punizioni all’acqua di rose” inflitte dal giudice sportivo anche quando il reato sembrava palese di zone d’ombra purtroppo ce n’è tante e sarebbe ora di provare a debellarle con un no deciso.

Moise Kean, No al razzismo, Getty ImagesGetty Images

Perché altrimenti c’è il rischio di fermarsi a pensare al fatto che, dall’esternazione di Tavecchio all’uscita di Lotito, sono trascorsi più di cinque anni ma fattivamente poco o nulla è cambiato nell’atteggiamento che certi dirigenti italiani hanno nel liberarsi di alcuni pregiudizi che purtroppo sono duri a morire.