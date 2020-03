Dagli scandali il calcio imparò poco: il Coronavirus gli «offre» l’ultima occasione

Fermo, lo sport assomiglia a un gigante al quale la pandemia abbia restituito un briciolo di cuore ma amputato le gambe. E dopo? da dove, quando e come ricominceremo? Il calcio ne è il periscopio più chiassoso, più simbolico. Facile dire da dove: da un mucchio di macerie. In passato, ci si illuse che gli scandali - dal totonero di 40 anni fa a Calciopoli del 2006 - lo avrebbero reso migliore. Cambiarono le facce, non le teste: e migliore non fu.

Quando, dipende dai medici, dal governo. Come, viceversa, dipende da noi: giornalisti inclusi. Premesso che un disastro di tale portata avrebbe impegnato strenuamente persino Alcide De Gasperi, Giulio Onesti e Artemio Franchi, i dirigenti attuali mi sembrano più inquilini litigiosi che non amministratori illuminati. Paghiamo, costretti a salvare il salvabile, il culto della «quantità» a discapito della «qualità». Più tornei, più partite, più squadre, più soldi, più mercato: dalla Fifa all’Uefa, dalle Federazioni alle Leghe, è stata una corsa all’obesità agonistica. E così adesso i margini di manovra sono minimi.

Urge un piano Marshall a livello europeo. Basta con l’Unione fondata sulle banche: ha fallito. Da noi, in compenso, il rugby ha deciso: campionato annullato, zero titoli. Il basket si accinge a seguirlo. Il calcio spera in misericordiose tregue del contagio, in un «segno» che possa comunque farlo arrivare in fondo senza andare a fondo. Più o meno quello che, su scala internazionale, si augurano a Nyon, fra Champions ed Europa League, dopo il rinvio di Europei e Olimpiadi.

Il problema non è finire, il problema è ripartire. La Lega non molla, il ministro Vincenzo Spadafora neppure. Scudetto, che in caso di brusco stop non assegnerei, retrocessioni, promozioni: ci si aggrappa ai playoff, e dal momento che il pericolo di una stagione spezzata è tutt’altro che peregrino, si farnetica di una serie A «provvisoria» a 22 squadre.

Sarà l’epidemia, non Gabriele Gravina o Paolo Dal Pino, a dettare l’agenda. Ballano tonnellate di milioni, e il paradosso che si giunga a format più umani per forza, attraverso la decimazione dei club,e non per scelta, esiste e persiste. Le società ricche perderanno, verosimilmente, un po’ di ricchezza. Ma cosa perderanno le società povere? Non solo un po’ di povertà. Molto di più. Si parla di tagli agli stipendi dei giocatori (si è mossa la Juventus, la seguiranno altre), di mercato allungato fra i cin cin di procuratori e plusvalenze (non del sottoscritto, però), di mance statali. Si temono cause non meno milionarie delle perdite: dai contratti pendenti ai diritti tv. Si parla, anche e per fortuna, di solidarietà. Non ancora ai livelli tedeschi, ma qualcosa si muove: dalle sedi istituzionali agli ultras.

Ecco: servono attributi, non aggettivi. Per fare un passo avanti, bisogna che tutti ne facciano uno indietro. I dirigenti, gli atleti e i loro sindacati, gli operatori dell’indotto. Se mai lo facessero, non escludo che quel calcio «migliore» che la lezione degli scandali non riuscì a produrre, possa nascere da questa tragedia. A patto che nessuno tiri il virus al suo mulino.

