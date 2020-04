Premesso che a decidere sarà sempre il virus, le Leghe internazionali - in collaborazione con UEFA ed ECA - studiano un piano per ripartire e concludere la stagione. L'obiettivo è quello di assegnare il vincitore di ciascun campionato e stilare la classifica per fornire alla UEFA le squadre che parteciperanno alle competizioni europee della prossima stagione. Ceferin e Agnelli sono andati in polemica con la decisione del campionato belga di stopparsi in maniera anticipata, dando la possibilità a tutti di giocare oltre il 30 giugno.

Nel 2021 ci sarà l'Europeo, non si può aspettare

Perché non concludere la stagione ad agosto o settembre? Alcuni presidenti, volendo a tutti i costi chiudere questo campionato, si sono detti disposti a contnuare anche in autunno (vedi De Laurentiis). Ma Ceferin e la UEFA ne fanno un discorso di preparazione, e soprattutto in vista del 2021 considerando che ci saranno gli Europei. La volontà è di non compromettere la prossima di stagione, potendo iniziare a settembre dopo un po' di pausa oltre a garantire 2/3 settimane di preparazione fisica ai giocatori.

Lo ha detto anche Gravina nei giorni scorsi: l'obiettivo, adesso, è quello di non 'rovinare' due stagioni. Si può tornare il 20 maggio partendo dai recuperi delle gare non disputate della 25a giornata, Inter-Sampdoria inclusa.

20 maggio - recuperi 25a giornata

-Hellas Verona-Cagliari

-Torino-Parma

-Inter-Sampdoria

-Atalanta-Sassuolo

Dal 23 maggio si comincia col tour de force, ripartendo dalla 27a giornata. Si inizia con partite a porte chiuse, poi si analizzerà la situazione di settimana in settimana, anche considerando lo stato sanitario del Paese. Ma i giocatori ce la faranno? Si dovrà giocare ogni 3/4 giorni per riuscire ad arrivare a luglio...

23-24 maggio - 27a giornata

-Fiorentina-Brescia

-SPAL-Cagliari

-Bologna-Juventus

-Atalanta-Lazio

-Lecce-Milan

-Hellas Verona-Napoli

-Genoa-Parma

-Roma-Sampdoria

-Inter-Sassuolo

-Torino-Udinese

Per molti, questa sarà la prima vera giornata di Serie A dal momento dello stop forzato. La Lazio se la vedrà subito contro l'Atalanta a Bergamo, la Juventus sarà di scena a Bologna mentre l'Inter ospiterà il Sassuolo.

27-28 maggio - 28a giornata

-Udinese-Atalanta

-Sampdoria-Bologna

-Lazio-Fiorentina

-Brescia-Genoa

-Sassuolo-Hellas Verona

-Parma-Inter

-Juventus-Lecce

-Milan-Roma

-Napoli-SPAL

-Cagliari-Torino

Video - Roma, un grande cuore per i tifosi più anziani: donati cibo, mascherine e gel igienizzante 00:55

30-31 maggio - 29a giornata

-Inter-Brescia

-Bologna-Cagliari

-Genoa-Juventus

-Torino-Lazio

-SPAL-Milan

-Atalanta-Napoli

-Hellas Verona-Parma

-Lecce-Sampdoria

-Fiorentina-Sassuolo

-Roma-Udinese

3-4 giugno - 30a giornata

-Cagliari-Atalanta

-Napoli-Roma

-Juventus-Torino

-Sassuolo-Lecce

-Brescia-Hellas Verona

-Parma-Fiorentina

-Sampdoria-SPAL

-Inter-Bologna

-Lazio-Milan

-Udinese-Genoa

Ai primi di giugno si saranno già giocate 3 giornate (4 per chi aveva il recupero). Il 3 giugno ci sarà qundi il derby di Torino, mentre la Lazio ospita il Milan e l'Inter affronta il Bologna.

Video - 🎙 Dalla Bielorussia alla Champions, errori e futuro nel mondo del calcio 28:25

6-7 giugno - 31a giornata

-Atalanta-Sampdoria

-Bologna-Sassuolo

-Fiorentina-Cagliari

-Genoa-Napoli

-Lecce-Lazio

-Roma-Parma

-SPAL-Udinese

-Torino-Brescia

-Hellas Verona-Inter

-Milan-Juventus

Alla 31a giornata scatta Mlan-Juventus di Serie A. Nel frattempo si sarà già ripartiti con le gare a porte aperte?

Video - 🎙 100% Milan, dal Best11 al presente: a lezione di storia rossonera con Pellegatti e Saronni 23:23

10-11 giugno - 32a giornata

-Brescia-Roma

-Cagliari-Lecce

-Fiorentina-Hellas Verona

-Genoa-SPAL

-Inter-Torino

-Juventus-Atalanta

-Lazio-Sassuolo

-Parma-Bologna

-Udinese-Sampdoria

-Napoli-Milan

13-14 giugno - 33a giornata

-Atalanta-Brescia

-Bologna-Napoli

-Lecce-Fiorentina

-Milan-Parma

-Roma-Hellas Verona

-Sampdoria-Cagliari

-Sassuolo-Juventus

-SPAL-Inter

-Torino-Genoa

-Udinese-Lazio

Video - Milinkovic-Savic, dominio fisico e tecnico nella rimonta della Lazio sull'Inter 02:45

17-18 giugno - 34a giornata

-Brescia-SPAL

-Cagliari-Sassuolo

-Fiorentina-Torino

-Genoa-Lecce

-Juventus-Lazio

-Milan-Bologna

-Napoli-Udinese

-Parma-Sampdoria

-Hellas Verona-Atalanta

-Roma-Inter

20-21 giugno - 35a giornata

-Atalanta-Bologna

-Inter-Fiorentina

-Lazio-Cagliari

-Lecce-Brescia

-Parma-Napoli

-Sampdoria-Genoa

-Sassuolo-Milan

-SPAL-Roma

-Torino-Hellas Verona

-Udinese-Juventus

Video - "Kick coronavirus away": l'accorato messaggio di Zlatan Ibrahimovic per la sua raccolta fondi 01:06

24-25 giugno - 36a giornata

-Bologna-Lecce

-Brescia-Parma

-Cagliari-Udinese

-Genoa-Inter

-Juventus-Sampdoria

-Milan-Atalanta

-Napoli-Sassuolo

-Roma-Fiorentina

-SPAL-Torino

-Hellas Verona-Lazio

27-28 giugno - 37a giornata

-Cagliari-Juventus

-Fiorentina-Bologna

-Lazio-Brescia

-Parma-Atalanta

-Sampdoria-Milan

-Sassuolo-Genoa

-Torino-Roma

-Udinese-Lecce

-Hellas Verona-SPAL

-Inter-Napoli

Video - Lukaku: "Un sogno essere all’Inter, Ronaldo e Adriano i miei idoli" 01:10

1-2 luglio - 38a giornata

-Atalanta-Inter

-Bologna-Torino

-Brescia-Sampdoria

-Genoa-Hellas Verona

-Lecce-Parma

-Milan-Cagliari

-Napoli-Lazio

-Sassuolo-Udinese

-SPAL-Fiorentina

-Juventus-Roma

Questo l'ultimo, temutissimo, giro di giostra della nostra Serie A. Sì perché l'Inter sarà ospite dell'Atalanta e la Juventus attende la Roma in casa, sia bergamaschi che giallorossi che saranno in lotta per un piazzamento in Champions. Anche la Lazio non avrà vita facile con la trasferta di Napoli che, anche lei, si giocherà un posto per l'Europa.

Questa è ovviamente la prima bozza di calendario, anche considerando la finestra 'aperta' da Gravina che si auspica si possa tornare a giocare il 20 maggio. Ceferin ha informato che le gare di Champions e quelle di campionato potranno coincidere, ma la FIGC e la Lega sperano che il campionato sia finito per gli inizi di luglio. Così le squadre impegnate nelle Coppe europee, si potranno concentrare poi su Champions ed Europa League. L'Atalanta è già ai quarti di Champions, ma Juventus (contro il Lione) e Napoli (contro il Barcellona) si devono anche giocare il pass. Così come Inter e Roma in Europa League. E non dimentichiamoci le partite di Coppa Italia (i ritorni delle semifinali e la finalissima) che si giocherebbero anche loro a luglio.