Roma-Juventus: i giallorossi rientrano in corsa per lo scudetto?

Ultima chiamata per la Roma di Fonseca dopo il pesante tonfo casalingo contro il Torino a mo’ di incubo prima della Befana: se davvero i giallorossi covassero l’ambizione di rientrare in corsa per lo scudetto dovrebbero certamente raccogliere lo scalpo della Vecchia Signora nel fortino di casa. Non sarà per nulla facile, la Juventus si è ributtata di rabbia e orgoglio nel campionato dopo il capitombolo in Supercoppa e il 4-0 rifilato al Cagliari toglie il sonno ai tifosi della Magica. It’s now or never.

Lazio-Napoli: i biancocelesti rulleranno anche i derelitti azzurri?

Lazio a caccia della Decima contro un Napoli più in crisi che mai e reduce dalla stangata inflittagli dalla brillantissima Inter di Conte. Pronostici tutti a favore di una Lazio che potrà esibirsi nella cornice di un Olimpico parato a festa per il 120esimo compleanno dell’Aquila: l’orgoglio di Gattuso basterà a frenare l’incedere della squadra più in forma del campionato? Ps: il napoletano di Torre Annunziata Ciro Immobile cerca il sigillo numero 20 in campionato contro la squadra che avrebbe potuto rappresentare il suo destino. Sliding Doors.

Inter-Atalanta: chi vince la sfida dei maghi della panchina?

Vale un discorso analogo a quello di Roma-Juve: per sognare in grande e provare a spezzare il duopolio di testa l’Atalanta di Gasperini è chiamata a mettere i bastoni tra le ruote all’Inter di Conte capolista a braccetto con la Juventus. Per farlo serve sfatare il consueto tabù: 7 sconfitte e 3 pareggi sinora per Gaspersson a Milano contro la maledetta Inter. Sabato sera si rivedranno Sensi e Zapata (ha più chance di partire titolare, il primo rispetto al secondo) al Meazza e dunque… Luci a San Siro!

Cagliari-Milan: come andrà la prima di Ibrahimovic da titolare?

Altro giro, altro match da segnare col circoletto rosso in calendario: i fari della Sardegna Arena sono tutti puntati su Zlatan Ibrahimovic nel primo match in cartellone in questa 19esima giornata di Serie A. Lo svedese è in predicato di partire dal primo minuto (con o senza partner d’attacco): riuscirà a sbloccare l’asfittico attacco rossonero e al contempo caricare i compagni affinché evitino la figuraccia bis dopo la nefasta trasferta di Bergamo? Alta tensione!

Fioccano gli spareggi salvezza: chi rischia di più?

Se da una parte fioccano i big match, l’altro lato della medaglia è che questa 19esima riserverà tanti scontri diretti da brividi tra le squadre invischiate nella lotte per non retrocedere. Noi puntiamo i riflettori sul Franchi, dove andrà in scena Fiorentina-SPAL: le chiacchiere stanno a zero, la Viola è chiamata a centrare bottino pieno a ogni costo per trarsi d’impaccio. Sarà buona la seconda per Iachini o riaffioreranno i fantasmi del recente passato?

