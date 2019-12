Dal "corto muso" alle regole sul sesso: il blob del calcio italiano nel 2019

"La polemica, mio caro, è il piedistallo delle celebrità". Una frase cult e sempre molto attuale di Honoré de Balzac, drammaturgo e critico letterario francese del 1800. Da gennaio a dicembre, dalla fase finale della scorsa stagione ai primi cinque mesi di quella in corso, abbiamo selezionato le 20 migliori dichiarazioni dei protagonisti del nostro campionato. Allegri, Ancelotti, Conte, Gasperini, Gattuso, Sarri, ma anche Wanda Nara o Daniele De Rossi. Un excursus lungo e in alcuni casi divertente, che evidenzia i climax di questo intenso 2019.

Spalletti e Icardi che non vale Messi o Ronaldo

" Su Icardi vi piace fare la fiction. Trovo umiliante fare trattative con uno per mettersi la maglia dell'Inter. Icardi meritava di non giocare, non è né Messi né Ronaldo, queste partite le abbiamo perse anche con lui "

Spalletti e Icardi che vale Messi e Ronaldo messi insieme

" Domani è titolare, ha avuto la reazione giusta, dentro il contesto di una squadra vale più di Messi e Ronaldo messi insieme, soprattutto per noi "

Luciano Spalletti PA Sport

Ancelotti e la VAR

" Oggi il problema principale è sapere chi arbitra le partite, questo è che vogliamo sapere, perché a volte ho l'impressione che le partite vengano arbitrate dal Var. Accetto l'errore di Giacomelli o Rocchi, ma non accetto l'errore del Var. L'errore deve farlo l'arbitro sul campo "

Conte vs Corriere dello Sport

" C’è stata una mancanza di rispetto nei miei confronti e sarei io a dover chiedere scusa? Si devono vergognare. Un giorno pubblichiamo un titolo sul razzismo e ci facciamo ridere dietro dal mondo intero. Un altro giorno pubblichiamo una lettera di Mihajlovic in anticipo. Ormai è tutto possibile, bisogna porre un freno. Ma stiamo bene in Italia? No, non stiamo bene. "

Conte vs tifosi ignoranti

" A me dispiace che Agnelli sia intervenuto in questa cosa, sinceramente. Intervenendo ha dato importanza a una proposta becera, volgare, priva di insegnamento e valori. Ha dato spazio all'ignoranza. Mi sarebbe piaciuto che questi stupidi e ignoranti non avessero alcuno spazio. Non diamo del tifoso a chi ha chiesto di togliere dallo Stadium la mia stella: quelli non sono tifosi, sono ignoranti" "

Antonio Conte dopo Fiorentina-InterEurosport

Conte spiega come fare sesso ai giocatori

" Ai giocatori spiego anche come fare sesso.In periodo di competizione, il rapporto non deve durare a lungo: bisogna fare il minor sforzo possibile. Meglio se la partner resta sopra "

Il corto muso di Allegri

" Record di punti? Non mi interessa. Siete intenditori di ippica? Nelle corse dei cavalli basta mettere il musetto davanti. Fotografia, corto muso. Semplice. Quello che perde di corto muso, arriva secondo. Quello che vince di corto muso, primo. Non è che si scrive che abbiamo vinto di trenta, ma solo che abbiamo vinto "

AllegriEurosport

Allegri vs Adani, tra libri e teorie

Allegri: "In Italia son tutti teorici..."

Adani: "Tu non dici cose serie"

Allegri: "Te leggi libri, sei lì dietro e di calcio non sai niente"

Adani: "Io? Ma quali libri, non sono nemmeno diplomato".

Allegri: "Stai zitto, ora parlo io!"

Adani: "Oh, zitto lo dici a tuo fratello!"

Allegri: "E allora vo' via!"

Sarri e la mamma infelice per la firma con la Juve

" Mia mamma non era contentissima quando accettai l’offerta della Juventus, tutta la mia famiglia tifava Fiorentina, mia nonna abitava a 500 metri dall’Artemio Franchi. Solo io tifavo per il Napoli. "

Sarri e i 150 palloni a partita

" Vorrei vedere Pjanic toccare 150 palloni a partita, ma dobbiamo allenare la capacità degli altri giocatori di dargli sempre la palla "

Maurizio Sarri - Champions League 2019-20Getty Images

Wanda Nara e le cattiverie

" Se mi date da scegliere tra il rinnovo e l’arrivo di uno che gli mette cinque palloni buoni, forse preferisco che Mauro abbia un aiuto in più. Si sono dette cose non vere. Vorrei che Mauro fosse più tutelato dalla squadra, perché a volte escono delle cattiverie da dentro lo spogliatoio "

De Laurentiis e il ritiro costruttivo

" Il Napoli sarà in ritiro fino a domenica, cioè fino alla partenza per le Nazionali. Non si tratta comunque di un ritiro punitivo, ma di uno costruttivo affinché i giocatori si conoscano meglio "

Montella e il panettone

" Non mi interessa il mercato ad oggi. Sono concentrato solo sul campo e non ho altre possibilità. Speriamo di mangiare il panettone prima di pensare al mercato". (Se la sentiva, evidentemente). "

GasperiniEurosport

Gasperini vs Lazio 1

" Il fallo di mano non dato a Bastos é un errore gravissimo (parla dopo la finale di Coppa Italia), sinceramente non l'avevo notato dalla panchina. Ma Banti stasera non mi è piaciuto nella sua conduzione di gara, non c'è nessuna giustificazione a questa svista. Bisogna accettare la sconfitta sportivamente, ma questo non è un episodio sano, cambia tutto quello che è stato fatto in campionato. All'inizio, sentendo i giocatori, pensavo ad un fallo di mano involontario. Invece è chiarissimo "

Gasperini vs Lazio 2

" Poi però gli episodi contano. Abbiamo perso una Coppa Italia per gli episodi. E non si era mai visto un episodio del genere. Questa di Immobile è una passeggiata in area, poi c’è un bel tuffo. Sono furbate. Poi se dobbiamo sempre giustificare tutto facciamolo. Il giocatore si è sentito sfiorare, toccare "

Lotito manda "a f...." Gasperini, Inzaghi approva

" Gasperini l'ho mandato a f....". Lotito parla all'orecchio di Simone Inzaghi in un fuorionda. Inzaghi serafico: "Hai fatto bene "

Cellino e Balotelli che lavora per schiarirsi

" Cosa succede con Balotelli? Che è nero, cosa devo dire, che sta lavorando per schiarirsi però c'ha molte difficoltà "

Gennaro GattusoEurosport

Gattuso e lo spogliatoio con Bakayoko

" Io credo che non bisogna mancare di rispetto allo spogliatoio, il resto ce lo risolviamo tra noi. A fine anno daremo i voti e vediamo chi si è comportato bene o male. Tutti mi possono mandare a quel paese, poi in una stanza a quattr’occhi vediamo... Ma la questione la risolvo nello spogliatoio, nella mia lingua. Come so fare io, perché In tv non si può "

Gattuso e Piatek che sembra Robocop

" Piatek? Sembra Robocop. Poche parole, voglio far gol, voglio spaccare tutto… "

De Rossi e la passione per il calcio

" Ho scelto il Boca perché è un grande club, che vuole vincere. Mi ha mosso la passione che ho per questo club da quando sono piccolo, mi ha mosso la motivazione che ho di giocare a calcio, la passione che provo a giocare a calcio a livelli seri e questo è un club che mi permetterà di farlo nella maniera che piace a me "

E allora un augurio a tutti voi di vivere il 2020 con la passione di De Rossi! Buona fine e buon inizio.