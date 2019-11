Dalla difesa a 3 al tandem d'attacco Leao-Piatek: Pioli deve osare per reggere l'urto della Juve

Mai un punto in otto precedenti all’Allianz Stadium, questo il drammatico bilancio del Milan nella tana della Juve. Un dato che va a braccetto con lo storico di Pioli contro i bianconeri: 17 precedenti di cui 3 pareggi e ben 14 sconfitte. Stando ai numeri, l’esito del match ormai “big” solo in onore dei vecchi tempi, è scritto nella roccia. L’allenatore rossonero dovrà, per forza di cose, stravolgere le proprie convinzioni e rischiare nuove chiavi tattiche per tentare di reggere l’urto di CR7 & Co.

La difesa a tre: croce e delizia

La retroguardia del Diavolo ha subito 15 gol in 11 partite, collezionando solo 3 clean sheet con Brescia, Verona e Spal. Una panoramica allarmante che costringe a mettere in dubbio la reale efficacia dello schieramento a 4, marchio di fabbrica del club milanese: l’arrivo di Theo Hernandez ha dato sicuramente nuova linfa alla manovra del Milan, ma le sue folate in attacco portano spesso disequilibrio dietro, obbligando i mediani (Kessie, Biglia o Bennacer) agli straordinari. Perchè, dunque, non rischiare un nuovo modulo con tre interpreti difensivi e sganciare il francese e Andrea Conti in una posizione più avanzata in un ipotetico 3-4-1-2 o 3-4-2-1?

Theo Hernandez, Gabriel Strefezza, Milan-SPAL, Getty ImagesGetty Images

Duarte (Musacchio) sul centro-destra, Romagnoli al centro e Ricardo Rodriguez sul centro-sinistra. Tre difensori di ruolo, in attesa del ritorno in campo di Mattia Caldara. Una mossa che, nel lungo termine, potrebbe avvantaggiare i due ex Atalanta: il centrale non ha mai giocato in Serie A con la maglia rossonera, ma è abituato a muoversi con i meccanismi della difesa a 3, mentre il terzino, obbligato a compiti di copertura, si è mostrato in più di un’occasione l’anello debole dell’undici titolare in questo primo scorcio di stagione. Lo stesso Gattuso aveva ipotizzato, discusso e provato un modulo di questo tipo, ma le caratteristiche della squadra non erano all’altezza della situazione l’anno scorso. Per reggere l’urto di Ronaldo, Higuain, Dybala e Douglas Costa i due esterni potrebbe poi formare una linea a 5 in fase di non possesso.

Ha ancora senso puntare su Paquetà?

Tra i tanti rossoneri finiti nel ciclone delle critiche nelle scorse settimane c’è anche Lucas Paquetà. Il centrocampista brasiliano ha trovato molto spazio sia con Giampaolo che con Pioli, eppure non riesce a fare breccia nel cuore dei tifosi. L’ex c.t. del Brasile, Dunga, lo ha difeso così:

" Lucas si è messo in grande mostra in patria con il Flamengo, ed è stato subito portato in Italia. La gente forse si aspetta che risolva i problemi del Milan, ma da solo non può farcela. Per me è un mediano di spinta, in stile Berti. "

Lucas Paqueta of AC Milan gestures during the Serie A football match between AC Milan and FC Internazionale.Getty Images

Seguendo il punto di vista di Dunga si potrebbe impiegare il fantasista 22enne al fianco di Bennacer o Kessie per aggiungere qualità a corsa e palloni recuperati a centrocampo. Contro la squadra di Sarri, però, avrebbe forse più senso tentare di chiudere in una morsa il regista dei bianconeri, Miralem Pjanić, proprio con i mastini del centrocampo (l’algerino e l’ivoriano) o con Krunic e rispolverare la giampaoliana idea del trequartista, sfruttando il momento di forma di Calhanoglu, con la possibilità di inserire in corsa Suso, appena rientrato in gruppo dopo il fastidio all’adduttore.

Rafael Leao e Krzysztof Piatek con Frank Ribery in Milan-FiorentinaGetty Images

Il rischio della doppia punta

Come in una partita a scacchi, Pioli dovrà sfruttare a suo favore le mosse (e le debolezze) degli avversari. ll recupero di de Ligt permetterà a Sarri di riproporre l'olandese con Bonucci, una coppia che deve ancora consolidarsi. Quale miglior occasione per schierare il tandem d’attacco Piatek-Leao? I due attaccanti, con Suso, hanno segnato in totale la miseria di 5 gol fin qui, ma insieme potrebbero scombinare i piani della retroguardia bianconera, dando pochi punti di riferimento, sfruttando le fasce e la profondità. Marco Giampaolo aveva tentato di abbinarli in qualche modo, Stefano Pioli invece è stato chiaro sin da subito.

" Sono due prime punte. Quando troveremo il giusto equilibrio potremo anche tentare di vederli insieme. "

Potrebbe essere arrivato il momento.