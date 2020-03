Dalla Germania: il Bayern Monaco pensa al riscatto di Perisic, pronti 20 milioni per l'Inter

All'indomani della pesante sconfitta contro la Juventus nel Derby d'Italia, arriva dal mercato una buona notizia per l'Inter. Secondo il quotidiano tedesco Kicker, infatti, il Bayern Monaco sarebbe pronto ad acquistare a titolo definitivo Ivan Perisic mettendo sul tavolo i 20 milioni necessari per esercitare il diritto di riscatto. Perisic al momento è fermo a causa della frattura di una caviglia che l'ha già costretto a saltare l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Chelsea.

Bayern, trattativa dura per Sané

La mossa del Bayern si spiega con le difficoltà sorte nella trattativa con il Manchester City per portare a Monaco Leroy Sané, visto come la perfetta alternativa (per ragioni sia tecniche che di natura tattica) di Gnabry e Coman.