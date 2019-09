Dalla prima Juventus all’Inter di Conte: differenze e punti in comune

Tanto più che già domani saranno di nuovo in campo, Juventus-Spal e Sampdoria-Inter, in vista del faccia a faccia del 6 ottobre a San Siro. Fuoco alle polveri, dunque: e alle analisi. Prima linea di confine: in principio fu il 4-4-2, tendente al 4-3-3. Al 3-5-2 Conte arrivò dopo il 3-3 di Napoli. All’Inter, viceversa, è partito subito da lì.

Avanti tutta. Da un grandissimo portiere, Gigi Buffon, a un grande portiere, Samir Handanovic. Poi il tridente: la Bbc (Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini) contro Diego Godin, Stefan de Vrij e Milan Skriniar. Cemento armato.

Altro punto in comune, Beppe Marotta a parte: la base italiana. Alla Juventus sta calando, all’Inter sta crescendo. Non siamo ai livelli del battesimo sabaudo con il Parma, l’11 settembre 2011 - ce n’erano dieci, addirittura: unico intruso, Stephan Lichtsteiner - ma insomma: è un Inter(più)nazionale.

Il ponte che unisce è lo spirito: tamburi di guerra, martellate quotidiane, adesione talebana al piano. La Juventus veniva da due settimi posti, l’Inter da due quarti. Luciano Spalletti non ha lasciato macerie, e la società ha tolto di mezzo il masso della famiglia Icardi. A parità di filosofia (il concetto di cooperativa anteposto al solista da venti gol), e scritto che fra quel Lichtsteiner e questo Danilo D’Ambrosio le distanze non sono poi così clamorose, o comunque meno profonde di quelle fra Paolo De Ceglie e Kwadwo Asamoah (a vantaggio del ghanese), le differenze più sostanziali si avvertono da metà campo in su. Andrea Pirlo, Arturo Vidal e Claudio Marchisio non si discutono.

Altra categoria. Anche se, all’impatto, il cileno cominciò riserva. E senza sottovalutare i progressi geometrici di Marcelo Brozovic, la miniera balistica di Stefano Sensi e il tritolo dimanico di Nicolò Barella. La Juventus era più jeep; l’Inter è più spider.

Se Matteo Politano e Antonio Candreva rimandano a Emanuele Giaccherini e Simone Pepe; e se Romelu Lukaku ricorda un Diego Costa più Garrone che Franti, nessuno avvicina l’estro di Mirko Vucinic, che però era molto pigro, molto lunatico. Resta la carta di Alexis Sanchez ma, a naso, non mi pare della stessa «scuola». Vucinic era affiancato da Alessandro Matri e Fabio Quagliarella, con Alex Del Piero al passo d’addio. E Lautaro? Un Carlos Tevez in miniatura (anche se l’Apache sbarcò più tardi, nel 2013).

Pirlo sposta parecchio, certo, ma sarebbe ingeneroso tirare le somme già adesso. Rimane, a saldare i due estremi, la scintilla della manovra che pure all’alba torinese, prima di farsi «eretismo podistico», si esprimeva a folate. Proprio come l’Inter attuale. Ennesimo anello di congiunzione: il 2-0 al Milan. Tappa cruciale. La vostra opinione sui due Conte e le sue «creature»?