Gregario e generoso, in tutti gli sport che l'hanno visto protagonisti. Marco Calderoni, infatti, prima di essere a tempo pieno il terzino fluidificante che - da ieri sera - i tifosi del Milan hanno imparato a conoscere loro malgrado dopo il 2-2 col Lecce, era un ciclista che non mollava mai. In età giovanile, infatti, il sabato giocava a calcio nel Sesto Bagnarola, la domenica si dedicava alla bici da corsa, in cui ha vinto anche qualche trofeo, che conserva in cantina nella casa di famiglia, a Latisana. Paese che diede i natali ai fratelli Pessotto, Gianluca e Vanni, segno che - evidentemente - l'umiltà del faticatore, del gregario per l'appunto, è una peculiarità facilmente riscontrabile alle latitudini friulane.

Marco Calderoni (Lecce) realizza il gol del definitivo 2-2 in Milan-Lecce, Serie A 2019-2020 (Imago)Eurosport

Dal primo gol in carriera che diede la salvezza a Pioli, alla rete che ha rovinato la "prima" di Pioli al Milan

"Testa bassa e pedalare", diceva questa estate Antonio Conte per descrivere della sua nuova Inter. "Testa alta e giocare calcio", gli rispose a stretto giro di posta Marco Giampaolo, per pronosticare il Milan di un futuro, già divenuto passato. Già, perché sulla panchina rossonera, domenica 20 ottobre, era la "prima" del subentrante Stefano Pioli. A cui Calderoni, col suo "golazo" per il Lecce al 92', ha dato subito una delusione. Un caso di incroci incredibili, come solo il calcio sa regalare: quella che fu invece "la prima volta", il primo gol in carriera di Marco Calderoni, il 15 maggio 2009, regalò proprio a Pioli la salvezza in Serie B nel 3-1 con cui il suo Piacenza si impose contro il Pisa all'Arena Garibaldi.

Pisa-Piacenza 1-3, Serie B 2008-2009, 15 maggio 2009: Marco Calderoni (Piacenza) esulta dopo il gol, del definitivo 1-3 (LaPresse)LaPresse

Chi è Marco Calderoni, da gregario della B ad eroe a San Siro

Data di nascita 18-02-1989 Lugo di nascita Latisana (UD) Squadra Lecce Ruolo Terzino sinistro Piede preferito Sinistro Altezza 1,83 mt Scadenza contratto 30-06-2020 Valore di mercato (transfermarkt) 700mila euro Clausola rescissoria No Nazionalità Italia Presenze in Serie A 9 Gol in Serie A 2 Presenze in Sere B 307 Gol in Serie B 9 Presenze in Serie C1 18 Gol in Serie C1 0

Dalla bici da corsa alle vendemmie passando per l'anno in fabbrica: quel duro percorso verso il sogno

Proprio da ragazzino, l'ipotesi di mollare: a 14 anni, in un "momento un po' delicato per la sua famiglia", come lui stesso dichiarò, diede una mano alla causa domestica andando a lavorare con papà Salvatore nei vigneti friulani. Dalla vendemmia, sempre da ragazzino, trascorse un anno in fabbrica. Quella fabbrica in cui si vedrebbe lavorare nel caso in cui non fosse diventato calciatore. Ma la grinta e la voglia di percorrere la fascia mancina "box to box" lo ha fatto restare sui campi di gioco. Sino a segnare il gol più importante a San Siro, la Scala del calcio. Un'impresa come sempre dedicata alla moglie Eleonora (conosciuta a Grosseto quando Marco giocava per i maremmani) e il figlio Tommaso, secondo Marco "iperattivo come il papà".

Marco Calderoni (Lecce) esulta dopo aver realizzato il gol del definitivo 2-2 in Milan-Lecce, Serie A 2019-2020 (Getty Images)Getty Images

Quell'esordio "fallimentare" di quasi 10 anni fa con la maglia del Palermo

A ben vedere, scorrendo gli almanacchi, non è stata la stagione in corso a sancire l'esordio in massima serie di Marco Calderoni, che fece la sua prima apparizione il 27 marzo 2010, con la maglia del Palermo, in occasione della vittoria dei rosanero per -3-1 contro il Bologna. In quel caso, sostituì (partendo da titolare) un nome illustre come Federico Balzaretti, infortunato. Tuttavia, uscito di scena al 75' staffettando con la "meteora" (almeno in Italia) di nazionalità ceca Ondrej Celustka, Calderoni non fece altri minuti nel club siciliano, che non credette in lui, scaricandolo e facendolo rientrare al Piacenza da cui era giunto in prestito.

Palermo-Bologna Calderoni Buscé (2009-2010 Serie A) AP/LaPresseLaPresse

La carriera di Marco Calderoni: quanti chilometri macinati lungo le corsie mancine della Cadetteria...

STAGIONE SQUADRA CAMPIONATO PRESENZE GOL 2019-2020 Lecce A 8 2 2018-2019 Lecce B 30 0 2017-2018 Novara B 36 1 2016-2017 Novara B 33 3 2015-2016 Latina B 38 1 2014-2015 Bari B 26 0 2013-2014 Bari B 43 3 2012-2013 Grosseto B 31 0 Gen. 2012 Grosseto B 13 0 2011-2012 Piacenza C1 18 0 Gen. 2011 Ascoli B 18 0 2010-2011 Piacenza B 13 0 Feb. 2010 Palermo A 1 0 2009-2010 Piacenza B 14 0 2008-2009 Piacenza B 21 1 2007-2008 Piacenza B 1 0

Le origini pugliesi e l'amore per la pesca

Una favola che s'impreziosisce dalle origini pugliesi di Marco. D'accordo, il Salento è un'altra cosa ma anche a Bari, per due stagioni (prima di passare al Novara, da cui i giallorossi l'hanno prelevato nell'estate 2018), Calderoni è stato protagonista. Uno di quelli più amati dalla tifoseria, sempre presente, nonostante le difficili stagioni pre-fallimento. Tra una sgroppata sulla fascia e lunghe passeggiate sul meraviglioso lungomare del capoluogo pugliese, il compagno di squadra Marino Defendi gli trasmise la passione per la pesca. Che, a latere, aiuta a staccare e a concentrarsi allontanandosi da tutto e tutti.

Quel sinistro micidiale

Il jolly "pescato" a San Siro, non è arrivato per caso. Quel bolide mancino era già stato collaudato a inizio campionato al lo stadio "Paolo Mazza di Ferrara", nella vittoria esterna del Lecce per 3-1.

Una deviazione di Vicari ed ecco confezionato, al 2' della ripresa, il gol del 2-1. Diventato già dalla scorsa stagione "pretoriano" di mister Fabio Liverani, è diventato il simbolo di una squadra, quella salentina, che fa della corsa e del sacrificio i suoi punti di forza. Uno spirito da gregario, per l'appunto, in direzione salvezza.