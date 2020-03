Dalle fiabe per i più piccoli a generose donazioni: il Parma combatte così il coronavirus

L'attività social del Parma non è mai stata così vivace come in questo periodo. La società crociata è riuscita ad allestire in pochi giorni un modello esemplare di supporto e intrattenimento per i suoi tifosi, atto a rispondere al nuovo stile di vita imposto dalle misure anti-COVID-19. Si tratta di idee semplici e genuine, come quella di coinvolgere i calciatori in letture di fiabe indirizzate ai "crociatini", ovvero i più piccoli fan del Parma che in un periodo di quarantena forzata rischiano di annoiarsi o sentirsi isolati. Le letture dal mondo di Gianni Rodari hanno finora coinvolto il centrocampista Matteo Scozzarella e il difensore Simone Iacoponi.

Ma sugli account social del Parma si sono avviati altri progetti mirati a tenere alto il morale dei parmigiani. Da un video tutorial su come assemblare una maglietta crociata fatta in casa a una classica "catena" social che sprona i followers a condividere i migliori ricordi vissuti col Parma. L'ultimo a parlare è stato un ospite d'eccezione: Juan Sebastian Veron.

L'impegno del Parma a sostenere la lotta contro il Coronavirus si concretizza soprattutto nell' ingente donazione di 100.000 euro che la società si è impegnata a versare a beneficio dell'Ospedale Maggiore di Parma.

Inoltre il Parma ha deciso di rimborsare la rata mensile dell'abbonamento allo stadio, dopo che l'ultimo incontro con la Spal si è giocato a porte chiuse. Nella maniera più intelligente possibile, la società permetterà agli abbonati di devolvere tale quota rimborsata a sostegno de "La Squadra Più Forte di Parma", un'équipe sanitaria incaricata per affrontare l'emergenza virale.