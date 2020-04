Daniele Maldini parla con i tifosi del Milan e con i follower sui propri profili social e, come prima cosa, rassicura tutti sulle proprie condizioni di salute dopo essere risultato positivo al Coronavirus insieme a papà Paolo: "Sto bene, non ho più sintomi e proseguo con i miei allenamenti", dice l'attaccante rossonero classe 2001 che lo scorso 2 febbraio ha esordito in Serie A giocando gli ultimi minuti della sfida contro il Verona terminata 1-1. Ma Maldini junior parla anche di calcio.

L'esordio a San Siro

" Un'emozione unica, forse la più grande che io abbia mai provato in ambito calcistico. Nella mia testa ero abbastanza tranquillo e molto concentrato sulla partita "

Su Ibrahimovic

" Ho bel rapporto con lui, mi dà molti consigli in campo e fuori, anche se uno dei miei idoli e modelli è sempre stato Ronaldinho, mentre un giocatore attuale che mi piace molto è Joao Felix "

Sulla dinastia Maldini

" È una responsabilità importante, ma sono abituato fin da piccolo a questa pressione. Rappresentare la dinastia è un orgoglio e un onore. Questi colori per me sono un simbolo di famiglia "

Sulla partita del cuore

" Quella che mi piace di più rivedere è Italia-Spagna degli Europei 2016 "