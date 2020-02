Daniel Maldini, debutto e riflettori: "Per fortuna papà mi tranquillizza"

Daniel Maldini, che viene dopo Cesare e Paolo. Non un cognome semplice da portare, come spesso accade per i "figli di" e non solo nel mondo del pallone. Stefano Pioli ha deciso di inserirlo a pochi minuti dal termine di Milan-Verona: il suo ingresso non ha cambiato il risultato finale, ma è stato sicuramente un momento indimenticabile per il ragazzo classe 2001.

Nella sue parole, raccolte dal Corriere della Sera, ecco tutte le sue sensazioni.

" È stato un sogno, peccato per il risultato. Speriamo la prossima volta di riuscire a portare a casa i tre punti.Il Verona è una squadra tosta. Forse avremmo meritato la vittoria, ma ci dobbiamo accontentare del pari. L’esordio era un obiettivo, ora speriamo di andare avanti così. Ho provato un’emozione forte, ma mio padre mi tranquillizza "

Paolo Maldini: "Grande emozione per tutta la famiglia"

" Non ho avuto modo di commuovermi troppo, ero preso dalla gara. Ora a mente fredda, riconosco che è una grande emozione per me, la mia famiglia e i tifosi che hanno accolto con affetto il suo ingresso. Abbiamo perso un’occasione. Ma ce ne saranno altre. La squadra è in ripresa, ma sappiamo di non aver risolto ogni problema "