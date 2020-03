Bruttissima notizia per il mondo del calcio. Primo caso di positività per un giocatore di Serie A, ed è Daniele Rugani. Il difensore della Juventus è risultato positivo al tampone del coronavirus nonostante non abbia accusato sintomi negli ultimi giorni.

" Il calciatore Daniele Rugani è risultato positivo al Coronavirus-COVID-19 ed è attualmente asintomatico. Juventus Football Club sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa, compreso il censimento di quanti hanno avuto contatti con lui. [Il comunicato della Juventus] "

Partono da ora tutte le procedure interne alla Juventus che provvederà ad eseguire i tamponi a tutti i giocatori della rosa (entro 5 giorni) per verificare la presenza di altri positivi.

In nottata è arrivato anche il tweet dello stesso Rugani che ha voluto tranquillizzare tutti...

" Avrete letto la notizia e per questo ci tengo a tranquillizzare tutti coloro che si stanno preoccupando per me, sto bene. Invito tutti a rispettare le regole, perché questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda. [Daniele Rugani] "

Va da sé che verrà rinviata a data da destinarsi la gara Juventus-Lione, ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma martedì prossimo (17 marzo) considerando che ogni giocatore dovrà osservare una quarantena preventiva di 14 giorni.

La stessa quarantena preventiva vale ovviamente anche per l'Inter, avversaria della Juventus nell'ultimo match di campionato giocato domenica all'Allianz Stadium di Torino.