Darko Kovacevic vittima di un agguato ad Atene: non è in pericolo di vita l'ex Juventus e Lazio

Brutta serata per Darko Kovacevic. L’ex attaccante di Juventus e Lazio, ora dirigente dell’Olympiacos Pireo, è stato vittima di un agguato nei pressi della propria abitazione ad Atene. Secondo la ricostruzione del portale greco to10.gr, alcuni malviventi si sarebbero avvicinati all’abitazione di Kovacevic in attesa che uscisse di casa per poi sparargli.

L’ex giocatore non è in pericolo di vita e ha riportato una ferita al ginocchio, con il serbo trasportato immediatamente all’ospedale più vicino. È partita l’indagine della polizia locale anche se è ancora ignoto il movente di tale agguato.