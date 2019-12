De Laurentiis: "Gattuso traghetterà il Napoli verso la Grande Bellezza"

In casa Napoli si prova a voltare pagina. Un’occasione poteva essere proprio la cena di Natale, a qualche giorno da una partita che diventa decisiva per rilanciarsi in classifica. Prima del Sassuolo, De Laurentiis rilancia le quotazioni di Gattuso e non fa nessun riferimento sulle multe inflitte ai giocatori...

"Gattuso potrà riportare il Napoli verso la Grande Bellezza": Ancelotti è dimenticato

" Ci voleva una sferzata, Gattuso mi ha subito impressionato per la sua forza e la sua umanità. È l'unico che ci può traghettare verso la "grande bellezza". A tutti voi dico, siate sereni perché il peggio è passato. Il sole sorge sulle vostre vite. Viva il Napoli e viva l'azzurro "

Poi tocca a Gattuso

" Non è un bel periodo, ma testa alta. Abbiamo la possibilità per uscire da questa situazione. Napoli è una piazza importante con una maglia importante. Abbiamo una società fortissima e una squadra fortissima. Credo fortemente in voi "