Il Napoli sembra togliersi dalla corsa per Zlatan Ibrahimovic, prendendo per buone le parole di Aurelio De Laurentiis. Lo svedese era un obiettivo con Ancelotti, ma con l’arrivo di Gattuso ci sono altre priorità in gioco.

" Abbiamo pensato a Zlatan con Ancelotti, ora prima di pensare a lui ho altre priorità. Obiettivo? Rimettere in sesto una squadra che deve giocare in un modo diverso "

Perché andare a prendere Gattuso?

" Perché nel Milan praticava bene il 4-3-3 e il Napoli è riconosciuto in tutta Europa per giocare con questo modulo "

E il contratto di Mertens?

" Ha un contratto tale che può andare da tutte le parti meno che in Italia "