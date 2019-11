De Laurentiis ribadisce: "Ritiro del Napoli? Non punitivo, ma costruttivo"

" Questo è un ritiro costruttivo e non punitivo. [Aurelio De Laurentiis] "

Così aveva detto Aurelio De Laurentiis a Radio Kiss Kiss, lo scorso lunedì 4 novembre, volendo ribadire di non aver mandato la squadra in ritiro per una punizione, ma solo per dare la scossa ad un ambiente che sta vivendo un periodo difficile a causa delle recenti prestazioni. Dopo l'ultimo episodio dell' "ammutinamento" dei giocatori, che hanno interrotto senza autorizzazione il ritiro, la società Napoli ha deciso di pubblicare un comunicato per diradare le nebbie, anche se restano molti dubbi su come evolverà la situazione.

" Un ritiro, espressione della complessa modalità di allenamento, destinato a far ritrovare al gruppo dei calciatori la concentrazione e le necessarie motivazioni alla vigilia di due gare importanti e delicate. [Comunicato Napoli] "

Così continua il comunicato del club azzurro, anche se l'ultimo capitolo è quello della multa inflitta ai giocatori, scaricando tutta la responsabilità su Ancelotti che secondo la società è colui che ha aizzato la rivolta. Il tecnico emiliano, infatti, rischia secondi i vari inviati a Castel Volturno per la stampa locale. Al prossimo risultato non soddisfacente, Ancelotti potrebbe rischiare l'esonero.