De Ligt alle prese con l'italiano con la fidanzata: errori, dubbi e tante risate

Instagram: de Ligt

Matthijs de Ligt sta cercando di sfruttare la pausa forzata dei campionati per imparare l'italiano. Nel video lo trovate in dolce compagnia della fidanzata, la modella olandese Annekee Molenaar, ed entrambi si cimentano con le difficoltà della lingua italiana. La scelta dei vocaboli è impegnativa, i dubbi sono tanti così come gli errori, ma non mancano il divertimento e le risate.