De Ligt e una panchina che preoccupa! Koeman: "Nazionale? Se non giocherà ad ottobre..."

De Ligt fuori alla prima giornata? L’ex capitano dell’Ajax è rimasto in panchina durante il match tra Parma e Juventus con Martusciello, su indicazione di Maurizio Sarri, che ha optato per la continuità schierato la coppia Chiellini-Bonucci. Sarà quindi difficile, secondo molti, che de Ligt possa essere subito titolare inamovibile della squadra bianconera. Alla tv di stato olandese ne ha parlato Ronald Koeman, ct della Nazionale: per lui è normale che de Ligt ci metta un po’ ad ambientarsi...

" Da un lato pensi che giocherà, perché il suo trasferimento è costato molti soldi. Ma se un club ha in rosa Chiellini e Bonucci, ci sta che l’allenatore possa fare una scelta diversa. Ho parlato con Matthijs due settimane fa, mi ha spiegato che deve adattarsi al modo di giocare e difendere. È qualcosa di diverso da quello a cui era abituato all’Ajax. Nel calcio italiano sicuramente la posizione conta di più della fisicità, che invece nei Paesi Bassi è più importante. [Ronald Koeman a NOS] "

Ma in chiave Nazionale questo può essere un problema

" Nel momento in cui scegli la Juventus, De Ligt sa che si trasferisce in un altro Paese e deve imparare una nuova lingua. Ci vuole tempo per ambientarsi, ma ovviamente non deve volercene troppo. Non sono ancora preoccupato, ma se a ottobre la situazione sarà ancora questa. Allora potrei iniziare a pensare al fatto che non abbia il ritmo partita "