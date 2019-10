De Ligt, un altro rigore causato da fallo di mano: il web si scatena

L’impatto di de Ligt con il campionato italiano non è stato dei migliori e anche a Lecce il difensore olandese è protagonista di un episodio sfortunato: è il 54’ quando l’ex Ajax interviene in area con il braccio largo causando il rigore trasformato da Mancosu per il pareggio, che sarà definitivo, degli uomini di Liverani. Il web si scatena e de Ligt diventa, suo malgrado, bersaglio dei social.

De Ligt pallavolista

De Ligt in area

De Ligt nella prossima partita

Una costante