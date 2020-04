De Rossi: "Sogno di allenare la Roma un giorno, ma prima devo studiare"

Daniele De Rossi, intervistato da SkySport, si sofferma sul passato recente, sull'immediato futuro e su quello che verrà un giorno, dall'addio al calcio giocato alla panchina.

Fino a gennaio giocava con il Boca Juniors, poi la decisione di ritirarsi come calciatore, poco prima che si bloccasse tutto per il Coronavirus, ma le intenzioni erano già chiare: il futuro del romano è da allenatore.

" Ho fatto un percorso da calciatore non unico, ma raro. Giocare vent’anni in una squadra non capita tutti i giorni. Non potrà accadere quando diventerò allenatore, non esiste un allenatore che duri così tanto in una squadra, soprattutto a Roma. Ma lo ribadisco: un giorno mi piacerebbe allenare la Roma, ma prima devo diventare allenatore. Oltre ai corsi, c’è un percorso di crescita di cui tutti gli allenatori giovani hanno bisogno. Mi sono trasformato in pochi giorni da un calciatore vecchio a un allenatore giovane: vedo le cose con più tranquillità e calma. Mi piacerebbe sedermi un giorno su quella panchina, ma non è detto che abbia questa fretta di farlo accadere domani. Potrà succedere tra cinque anni, tra dieci anni tra vent’anni. Spero che un giorno accada, ma soltanto se sarò un bravo allenatore, se porterò qualcosa alla squadra a cui tengo tanto e non perché sono stato tanti anni un giocatore della Roma "

Daniele De Rossi subito in gol all'esordio con il Boca Juniors in Copa ArgentinaGetty Images

Alla base della certezz<a di potercela fare c'è il ruolo carismatico ricoperto per anni in campo

" Inizierò questo percorso non solo perché mi piacerebbe fare l’allenatore ma perché penso di poterlo fare. Mi è sempre stato riconosciuto questo ruolo di leader. Sarò un pochino avvantaggiato, ma l’allenatore è anche altro: prendere delle decisioni, mettere una squadra in campo, scegliere lo staff e subire quelle pressioni che mi sono sempre caricato le spalle. Ma da allenatore sarei da solo contro tutti. Quando perdi sei da solo, mentre quando vinci sono bravi i giocatori: è una cosa che ho sempre sentito quando giocavo "

Video - De Rossi: "Lascio per stare vicino a mia figlia, poi penserò a fare l'allenatore" 01:28

L'orgoglio, però, biene prima di tutto, e visto come sono finite le cose con la Roma, al momento non c'è nessun progetto in cantiere.

" Non ho scelto io di lasciare la Roma, ma ho deciso di dire addio al calcio. Sono stati due momenti difficili. Ho dovuto prendere decisioni che non avrei voluto prendere: la prima volta perché qualcuno ha scelto per me, l’altra perché c'entrava la mia famiglia. Non ho sentito dirigenti della Roma, ho incontrato De Sanctis. L’altro giorno ho sentito un dirigente della Roma, ma per sapere come stavo. Non mi ha chiamato nessuno per lavori futuri, e io non chiamerò "