Il giorno della conferenza stampa durante la quale annunciò l'addio alla Roma, Daniele De Rossi l'aveva promesso con gli occhi lucidi.

" Non escludo che in futuro mi troverete in un settore ospiti con la birra e il panino a tifare la Roma "

L'aiuto di una truccatrice professionista

Promessa, mantenuta, anche se con qualche differenza non da poco rispetto a quanto annunciato lo scorso maggio. De Rossi, infatti, una partita della Roma da tifoso l'ha vista davvero. E non una partita a caso, ma la partita per eccellenza: il derby contro la Lazio. Non in un settore ospiti qualsiasi, ma in curva Sud all'Olimpico. E, soprattutto, in incognito, travestito con parrucca, occhiali e baffi finti. A rivelarlo è la moglie di De Rossi, Sarah Felberbaum, che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un video nel quale si vede una truccatrice professionista che rende De Rossi letteralmente irriconoscibile: l'ex capitano romanista, che ha visto il derby in compagnia dell'attore Valerio Mastandrea, si è mischiato tra i tifosi con un paio di occhialoni e degli improbabili capelli lunghi e grigi.