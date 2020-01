De Rossi: "Triste ma voglio tornare dalla mia famiglia. Roma è stata la mia vita, farò l’allenatore"

È un Daniele De Rossi molto emozionato quello che in conferenza stampa a Buenos Aires spiega i motivi che lo hanno convinto a ritirarsi dal calcio e dire addio dopo meno di 6 mesi al Boca Juniors. Il 36enne centrocampista di Ostia, bandiera della Roma e campione del mondo 2006, ha spiegato di questa decisione un po’ sorpresa, visto che meno di due mesi il club Xenezies avevano ufficializzato la voglia di continuare a giocare per tutto il 2020. La nostalgia per l’Italia e i famigliari nel Bel Paese però ha avuto il sopravvento e così spiega la decisione di lasciare il calcio dopo 19 annate.

"Mia figlia ha bisogno di me a Roma"

" Non ci sono problemi. Sento la necessità di prendere la mia strada, di ricongiungermi con la mia famiglia. Ho 36 anni, non 25. Non ho problemi con la nuova dirigenza, ho lavorato con loro solo da 2-3 giorni. La decisione è definitiva. La nuova leadership del club mi ha mostrato affetto e ha cercato di trattenermi, ma la decisione è definitiva. Il club mi ha anche detto di prendermi ulteriore tempo, ma non ne ho bisogno: devo tornare a casa mia. Saluto un club che mi è entrato nel cuore. Lascio il calcio e la scelta l'avevo già presa ad ottobre. Non voglio entrare troppo nei dettagli personali, mia figlia maggiore è l’unica rimasta in Italia. Ha 14 anni e ha bisogno di suo padre. Non mi piace vendere fumo, ma farò parte del Boca per sempre. Le persone che ho trovato hanno trasformato questa avventura in qualcosa di magico. Mi hanno accolto come se fossi un fratello e li ringrazio per questa opportunità. Quando sono tornato a Buenos Aires avevo già preso la decisione, ma mi sembrava rispettoso comunicare questa scelta in prima persona. "

"Roma la mia vita, ma il Boca resterà nel mio cuore"

" Dopo la Roma non pensavo di amare così tanto un'altra squadra. Magari le nostre strade si incontreranno un'altra volta. Ho avuto la fortuna di giocare contro i migliori calciatori del mondo, vestendo le maglie di due club importanti, uno, la Roma, che è tutta la mia vita, l'altro, il Boca, che mi è subito entrato dentro. "

"Il mio futuro? Farò l’allenatore"

" Mi fa piacere che i miei compagni e la gente abbiano avuto una buona impressione di me, io qua sono stato bene e rimarrò per loro il fratello che avranno in Italia. Il mio cammino è stato fatto, ora mi piacerebbe studiare altro, imparare altre cose del calcio, ho molto da apprendere: non mi allontanerò dal calcio, che è la mia vita, farò l’allenatore. "

Nainggolan: "7 giorni fa mi avevo detto che aveva voglia di giocare... È nato per fare l'allenatore"

" L'avevo sentito una settimana fa, mi aveva detto degli infortuni ma che aveva voglia di giocare. Mi sembra una notizia strana, ho sentito di problemi personali ma non so. È stato un grande compagno e un grande giocatore, oltre che un amico. Gli faccio un grande in bocca al lupo per il futuro. Secondo me resterà nel mondo del calcio, ha troppa intelligenza per restarne fuori. Diventerà allenatore prima o poi, lo era già in campo. Non so se abbia questa voglia, ma è fatto per fare l'allenatore". "