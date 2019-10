L’offensiva lanciata mercoledì dalla Turchia di Erdogan, contro le milizie curde nel nordest della Siria, che ha riacceso i riflettori sul dramma della popolazione civile e mira ad annientare il popolo curdo che abita in quelle regioni, sta spaccando anche il mondo del calcio. Nel mirino sono finiti i tweet di due calciatori turchi che militano nella nostra Serie A, Merih Demiral e Cengiz Under, che si sono schierati a favore dell’operazione ferocemente criticata di tutto il mondo ad eccezione di Donald Trump e che ha smosso le coscienze di tanti in Europa e in Italia.

Il tweet di Demiral

"La Turchia ha 911 chilometri di confine con la Siria - ha scritto Demiral a corredo di una foto in cui si vede un soldato turco portare soccorso a un bambino - Questo è un corridoio di terroristi. Il PKK e l’YPG sono stati responsabili della morte di circa 40mila persone, incluse donne, bambini, neonati (Demiral mette sullo stesso livello queste due organizzazioni curde, ma il PKK è un’organizzazione paramilitare, mentre l’YPG è l’esercito regolare curdo). La missione della Turchia è quella di prevenire la creazione di un corridoio del terrore sui nostri confini meridionali e di riportare due milioni di siriani in territori sicuri".

Il post social di Demiral ha creato un’autentica bufera social: i turchi e i simpatizzanti di Erdogan hanno esaltato il messaggio patriottico e pro Erdogan di Demiral, al momento quasi 46 mila like mentre dall’Italia e da tutti coloro preoccupati per le sorti del popolo curdo, hanno aspramente criticato la presa di posizione del calciatore.

Il tweet di Under che ha fatto arrabbiare i romanisti

A stretto giro di posta anche Cengiz Under ha postato una foto della sua esultanza - il saluto militare che già aveva suscitato critiche nelle scorse stagioni - accompagnandola a tre bandiere della Turchia. Un messaggio che ha generato molte critiche da parte di moltissimi tifosi, romanisti e non, che hanno invitato Under a non immischiare la Roma in certi temi.

Non è la prima volta che giocatori turchi o tedeschi di origine turca hanno spesso preso pubblica posizione pro Erdogan. Su tutti Ozil che lo scorso anno ha lasciato la Nazionale tedesca per le critiche ricevute per i rapporti privilegiati con il presidente della Turchia.