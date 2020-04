Alla fine è arrivato il conto da pagare: 49 tifosi dell’Inter sono stati sanzionati per violazione delle norme di contenimento del coronavirus (due anche per il possesso di fumogeni).

E’ questo il risultato finale dopo quanto avvenuto lo scorso 7 marzo, quando circa 350 tifosi si erano radunati fuori dal centro sportivo dell’Inter ad Appiano Gentile (CO) per sostenere la squadra che il giorno dopo avrebbe fatto visita alla Juventus nella trasferta allo Stadium.

Alla fine però pagano 49 persone, che oltre a non aver dato preavviso, avevano agito in violazione delle disposizioni del Decreto Legge del 23 febbraio 2020 per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ammassandosi senza dispositivi di protezione e senza rispettare la distanza di sicurezza.

Grazie alle riprese effettuate dal personale della Polizia Scientifica della Questura di Como sono stati identificati e deferiti all’Autorità giudiziaria.