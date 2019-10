Denunciati 9 tifosi del Milan per lancio di petardi nel derby: rischiano Daspo fino a 10 anni

Sono nove i tifosi del Milan indagati per aver fatto esplodere dei petardi dentro e fuori dallo stadio di San Siro durante il derby contro l’Inter che si è disputato lo scorso 21 settembre in ‘casa’ del Milan. La quantità di materiale esplosivo utilizzato dagli ultrà durante la gara - come segnalato dalla questura di Milano - “avrebbe potuto causare gravi problemi sotto il profilo della sicurezza pubblica”.

La polizia di Milano ha visionato i filmati della video sorveglienza interna di San Siro, subito dopo il match, riuscendo così ad identificare nove persone e a denunciarle all’autorità giudiziaria. Sono tifosi tra i 23 e i 50 anni, che appartengono ai gruppi ultrà della Curva Sud, e sono state denunciate con l’accusa di lancio di materiale pericoloso durante manifestazioni sportive. Otto di questi nove sono recidivi e scatterà il Daspo dai 5 ai 10 anni.