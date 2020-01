Man mano che ci si avvicina alla conclusione del mercato, il Milan si prepara a sfoltire. Suso è ormai diretto verso il Siviglia, e, dunque, si prepara a salutare i rossoneri dopo cinque anni. E il prossimo potrebbe essere Krzysztof Piatek, un altro indesiderato, sempre meno al centro del progetto di club e allenatore dopo il ritorno di Ibrahimovic ma non per questo senza mercato. Anzi.

Il Chelsea irrompe sulla scena

La Premier League chiama. E il centravanti polacco è intenzionato a rispondere. Non solo l'Aston Villa e soprattutto il Tottenham, a turno avvicinate a Piatek: secondo il 'Telegraph', anche il Chelsea ci sta pensando seriamente. I Blues sono alla ricerca di un attaccante che possa rimpiazzare Giroud, sempre sul mercato nonostante il deciso raffreddamento della pista che porta all'Inter e nonostante Lampard abbia in rosa sia Batshuayi che Abraham. La prima scelta è Cavani, su cui però è in vantaggio l'Atletico Madrid. E così, ecco spuntare l'ipotesi Piatek.

Tottenham-Milan, accordo lontano

E il Tottenham? Rimane in prima fila per Piatek. Ma, per il momento, non viene incontro alle condizioni del Milan. Gli Spurs vorrebbero l'ex genoano solamente in prestito, come una specie di "tappabuchi" che possa rimpiazzare fino a fine stagione l'infortunato Kane, mentre i rossoneri sono intenzionati a inserire l'obbligo di riscatto nell'operazione. Negli scorsi giorni, peraltro, il Tottenham ha virato su Willian José, attaccante brasiliano della Real Sociedad, senza però chiudere. La strada che porta a Piatek, insomma, è sempre aperta. Ma ora la concorrenza del Chelsea è diventata concreta.