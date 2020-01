Diawara, che confusione! Due equipe mediche a confronto: la Roma spera di evitare l'operazione

Ancora dubbi per Diawara. Il centrocampista della Roma si era infortunato contro la Juventus in Coppa Italia, riportando un trauma distorsivo del ginocchio sinistro, con interessamento del comparto esterno. Lo staff medico del club giallorosso, però, non ha ancora deciso se intervenire chirurgicamente o se proseguire con le terapie conservative, considerando che è lo stesso ginocchio operato lo scorso ottobre per una lesione al menisco esterno.

Il professor Mariani, lo stesso che ha operato Zaniolo e che operò Diawara ad ottobre, era pronto per l’intervento, ma l’entourage del giocatore ha bloccato tutto, richiedendo un ulteriore controllo dal professor Cerulli, altro ortopedico e medico di riferimento della Roma prima dell’arrivo del dr Mariani. Si acceso quindi un piccolo caso, per una differenza di vedute tra le equipe mediche a disposizione. Il professor Cerulli ha chiesto qualche giorno per capire come agire per risolvere l’ “intrigo Diawara”.

La Roma attende fiduciosa. La speranza è che non si debba operare, con il guineano pronto nel giro di un mese. In caso contrario, con l’operazione, sarebbero tre i mesi di stop per l’ex Napoli.