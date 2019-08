Dopo due settimane di attesa, ecco l'annuncio: Ismael Bennacer è ufficiale al Milan

Dopo due settimane di attesa, è finalmente ufficiale la firma di Ismaël Bennacer con il Milan. Il centrocampista francese naturalizzato algerino (per i natali della madre) sbarca in rossonero dopo una stagione importante con la maglia dell'Empoli (37 gare, 3 assist) e fresco vincitore della Coppa d'Africa con la nazionale, dove ha ricevuto anche il premio di miglior giocatore del torneo: suo l'avvio dell'azione per il gol decisivo che ha steso il Senegal in finale.

Bennacer è un jolly per il nuovo scacchiere di Giampaolo: può essere utilizzato da trequartista (come fatto con l'Empoli), dove può sfruttare una buona tecnica e visione di gioco, ma anche da mezzala, il ruolo ricoperto con la maglia della rappresentativa algerina. Il costo dell'operazione è di 16 milioni di euro.

Bennacer aveva sostenuto le visite mediche con il Milan il 22 luglio scorso, presentandosi con un look molto particolare che aveva subito catturato l'attenzione dei più curiosi sui social-media. Il giorno seguente si era recato in sede per firmare un contratto quinquennale, ma l'ufficialità si è fatta attendere per quasi due settimane per motivi burocratici: l'agente del giocatore, infatti, non era ancora iscritto all'albo dei procuratori, condizione necessaria secondo le nuove norme federali.