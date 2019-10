Dopo il derby d’Italia: più Sarri che Conte e la rivincita degli "esuberi"

Se la clemenza della corte mi concede le attenuanti generiche per la parata di Wojciech Szczesny su Matias Vecino, alla fine, bè, me la posso cavare con gli arresti domiciliari. In caso contrario, cavoli (e pronostici) miei. Scherzi a parte: non mi aspettavo - già alla settima - una Juventus così padrona, così rotonda. Parlare di sfida-scudetto, a inizio ottobre, faceva e fa ridere. Mi limito a spremere il derby d’Italia per quello che è stato, per quello che ha seminato: al di là del risultato, strameritato, e delle analisi di Fabio Capello, la mano di «C’era Guevara» si è vista: e come. La qual cosa non significa la bocciatura di Massimiliano Allegri (ci mancherebbe): significa, semplicemente, un progresso di filosofia, di gioco, di personalità. Convergenze parallele, per dirla con i democristiani di una volta. L’Inter di Antonio Conte, pur mettendocela tutta, ha sempre inseguito la partita fin dall’inizio (gran gol di Paulo Dybala, gran traversa di Cristiano Ronaldo) e, soprattutto, dopo l’uscita di Stefano Sensi.

Nessun dubbio che la rosa di Madama sia più guarnita, sia più forte. Si chiedeva a San Siro di pesare le differenze. Ci sono state. A costo di svuotare l’area, Maurizio Sarri ha preteso, e ottenuto, un palleggio fitto, veloce, con Federico Bernardeschi, preferito ad Aaron Ramsey, che disturbava Marcelo Brozovic, Cristiano mobile e chirurgico (splendida, l’azione della rete cancellata per il fuorigioco di un mezzo piede del piccolo Sivori), Dybala rapace e Miralem Pjanic sontuoso.

Un braccio di Matthijs de Ligt (così così) ha propiziato il rigore che, trasformato da Lautaro Martinez, più incisivo di un Romelu Lukaku «troppo» sherpa, aveva ridato gas all’Inter. Il toro è stato l’ultimo ad arrendersi, prova ne sia la palla sfilata a Leonardo Bonucci e murata strenuamente da Szczesny sull’onda del pari.

Ecco: se la Juventus si è cibata di gioco, l’Inter si è nutrita di giocate. Poi i cambi, naturalmente. L’ingresso di Gonzalo Higuain, per esempio: suo il graffio risolutivo, in capo a 24 passaggi (così hanno detto). Per la cronaca e per la storia: prima Dybala, poi il Pipita. Proprio loro, gli esuberi d’estate, quando si dice il destino (e i suoi mercati, e i suoi capricci).

L’Inter le aveva vinte tutte, la Juventus aveva pareggiato a Firenze. La caduta del governo Conte e il sorpasso confermano come e quanto la Signora dia il meglio contro le «meglio (Napoli, Atletico, Inter). Poi, è chiaro, Vecino ha beccato un palo esterno di carambola e costretto il portiere polacco alla parata salva-vita. Il tabellino ha diritto di cittadinanza, sempre: a maggior ragione, se lo spirito del tempo («Zeitgeist») sorvola gli episodi e privilegia il senso della trama. Sarri crede negli alunni e gli alunni nel maestro: la strada è lunga, ma la direzione giusta.

Il vostro parere? E cosa lascia, per voi, il derby d’Italia?