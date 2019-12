Dopo il sorpasso: favorita resta la Juve distratta di Sarri, ma occhio alla fame dell’Inter

E dal momento che gli scudetti li consegnano, spesso, le provinciali, il sorpasso non ha valore assoluto ma neppure banalmente simbolico.

Reduci da un turno di Champions, giocavano entrambe in casa. Con il Sassuolo di De Zerbi, allenatore che non trema mai, neppure sotto bombardamento, la Juventus ha pagato il classico vizio di specchiarsi, recuperando faticosamente i gol di Boga (da seguire) e Caputo (complici, nell’ordine, Buffon, De Ligt e Cuadrado). L’Inter si è sbarazzata della Spal con un agio che, dopo la doppietta di Lau-Toro, gli sprechi hanno nascosto al tabellino.

Se l’Inter è già quella che ha disegnato Conte, la Juventus non è ancora quella che aveva in mente Sarri. E non solo in rapporto al 4-3-3 napoletano, impossibile da replicare. Chi scrive, criticò il ritorno di Buffon - perché le grandi storie, se riaperte, rischiano di sfociare in epiloghi piccoli - e, più in generale, ha sempre censurato le staffette fra portieri. Detto dell’ultima papera, non si può non rammentare la paratissima di Gigi su Santander, agli sgoccioli di Juventus-Bologna.

I problemi sono ben altri: o comunque, soprattutto altri. I cali di tensione, Bernardeschi trequartista, il centrocampo, la gestione di Cristiano: difficile da lasciar fuori, e ancora più difficile da sostituire anche quando lo meriterebbe (e ieri lo meritava, al di là del rigore e della punizione). De Ligt sembrava recuperato: il passo indietro è stato clamoroso e, così, la difesa rimane un cantiere. L’ossessione Champions annacqua la rabbia. Da Bonucci in giù sbloccare il risultato non basta: era già successo con Bologna e Genoa, a Lecce. E, si badi, non è un alibi.

Sarri: "Sorpasso Inter? Se siamo preoccupati per la classifica a questo punto serve lo psichiatra"

A Bergamo andò di lusso. Nei panni di «C’era Guevara», in assenza di Douglas Costa proverei il 4-4-2. Con Dybala e Higuain: fino al risveglio di CR7. Il tridente, tentato per una manciata di minuti, non ha funzionato. Emre Can e il Pipita si sono mangiati un paio di gol a porta vuota, ennesimo indizio di un’adesione non proprio ferrea alle esigenze della partita (e alle prodezze di un portierino, Stefano Turati, classe 2001, che mi ha ricordato la fionda con cui Davide stecchì Golia).

L’Inter, da parte sua, sa che è la Juventus a dover reggere il pronostico, non lei. E sa pure che un’eventuale ritirata dalla Champions non sarebbe un dramma. E’ prima senza Barella, Sensi e Sanchez. Ha più fame, pratica un calcio tosto, collettivo, che ha trovato in Brozovic la bussola che mancava, e in Lukaku e Lau-Toro la coppia d’attacco che risolve i problemi: fantasmi di Icardi, Nainggolan e Perisic compresi. Il dubbio riguarda la rosa, la tenuta. Ma Conte è un martello. Venerdì, Inter-Roma; sabato, Lazio-Juventus: Madama resta imbattuta e favorita, ma gli indizi di leggerezza cominciano a essere troppi. E sempre uguali.

La vostra opinione? E il mercato di gennaio, fra uscite juventine ed entrate interiste, cosa potrebbe aggiungere o cambiare?