Dopo Mandzukic, la Juventus cede anche Kwang Song Han all'Al Duhail

Neanche una presenza in prima squadra con la Juventus e Kwang Song Han saluta già l’Italia, con il nordcoreano che finisce a titolo definitivo in Qatar, all’Al Duhail, la stessa squadra per la quale ha firmato qualche settimana fa Mario Mandzukic.

La Juventus aveva acquistato il classe ’98 dal Cagliari (per 3,5 milioni), squadra con la quale aveva debuttato in Serie A nel 2017, segnando anche un gol al Torino (il 9 aprile 2017). Poi due prestiti al Perugia e infine l’approdo alla Juventus, dove è stato però aggregato con la squadra Under 23 in Serie C. Neanche un gol in 17 presenze e una panchina con la Juventus maggiore durante il match di campionato contro il Lecce. Un ruolino di marcia un po’ povero e i bianconeri hanno così trovato l’accordo per la cessione del giocatore all’Al Duhail per 5 milioni.

In casa Juventus sono arrivati però altri due giovani: il terzino sinistro, classe 2002, Jean-Claude Ntenda dal Nantes e l’ala mancina, classe 2002, Yannick Cotter dal Sion.