Doppio Llorente-Insigne e Ruiz: il Napoli annienta il Lecce ed è 3°. Dzeko al 93' gela il Bologna

Sampdoria-Torino 1-0 (56' Gabbiadini)

Prima vittoria e primi punti in classifica per la Sampdoria di Eusebio Di Francesco che regola al Ferraris il Torino di Walter Mazzarri e scaccia la crisi. Decide la sfida di Marassi Manolo Gabbiadini con un sinistro secco seguito a grave errore di Lyanko; ruggito Samp, mini crisi in casa granata.

Lyanco, Manolo Gabbiadini, Sampdoria-Torino, Getty ImagesGetty Images

Lecce-Napoli 1-4 (28', 82' Llorente, 40' rig. Insigne, 52' Fabian Ruiz, 61' Mancosu rig.)

Il Napoli risponde ai successi conquistati ieri da Inter e Juventus, imponendosi a Lecce con un netto 4-1. Protagonista del match è Fernando Llorente, già decisivo contro il Liverpool: doppietta per l'ex centravanti bianconero, che apre e chiude il match. In mezzo, gli azzurri segnano anche con Insigne (rigore parato, ripetuto e segnato) e con una perla di Fabian Ruiz. Di Mancosu, sempre dal dischetto, la rete della bandiera giallorossa.

L'esultanza di Fabian Ruiz, Lecce-Napoli, Getty ImagesGetty Images

Bologna-Roma 1-2 (48' Kolarov, 93' Dzeko; 54' Sansone rig.)

La Roma supera con un colpo di testa all'ultimo respiro di Dzeko (al 93') un Bologna che si era illuso di vincere il match del Dall'Ara, specie dopo l'espulsione (per doppio giallo) di Mancini all'85'. Gara sonnolenta nei primi 45' e ravvivata nel corso della ripresa dal botta e risposta tra Kolarov (su punizione-capolavoro al 49') e Sansone (su rigore al 54). Poi, quando tutto sembrava proiettato sul binario del pareggio, arriva il colpi di testa del bosniaco su assist dalla destra di Pellegrini, dopo un'incursione a centrocampo (forse viziata da un fallo) di Veretout. Finisce 1-2.

La classifica

Inter 12; Juventus 10; Napoli 9; Roma 8; Bologna 7; Atalanta, Torino, Sassuolo, Cagliari, Brescia, Milan 6; Roma 5; Lazio, Genoa, Verona 4; Parma, Lecce, Udinese, SPAL, Sampdoria 3; Fiorentina 1.