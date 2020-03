Due anni fa ci lasciava Davide Astori, il ricordo del capitano viola è incancellabile

Sono volati questi due anni, un po’ come è volato via Davide Astori in quella camera d’albergo di Udine in quel marzo del 2018. In tutto questo tempo senza di lui la sua compagna, Francesca, sta colmando il vuoto all’interno della vita della piccola Vittoria, la Fiorentina ha cambiato proprietà e forse il mondo fa un po’ più schifo da quando Asto ha deciso di salutarci.

Oltre al ricordo della sua compagna che su Instagram scrive “Tu,il mio unico posto sicuro nel mondo , per sempre”, saranno in tanti che nel corso della giornata proveranno a ricordarlo, a definirne un tratto attraverso un aneddoto o un diminutivo. Ogni volta che scocca il minuto 13, i tifosi della Viola si alzano per applaudirlo, indipendentemente dall’andamento della gara o del campionato intero. Oggi tutti i membri del club ricorderanno il loro capitano con una funzione riservata all'interno del centro sportivo insieme a Don Gabbricci, cappellano della squadra.

Tramite social, è arrivato anche il pensiero di Rocco Commisso - presidente della Fiorentina – che ha ribadito che "La Famiglia Viola ricorderà sempre il suo Capitano"

" In questa giornata ricordiamo Davide Astori, il nostro Capitano. Non ho avuto la fortuna di conoscere questo ragazzo, ma tutti quelli che mi hanno parlato di lui hanno avuto sempre parole eccezionali nei suoi confronti. Oggi il mio pensiero va alla sua famiglia, ai suoi cari, ai suoi compagni di squadra, ai suoi amici, ai tifosi e a tutti coloro che hanno pianto e si sono commossi per la tragica scomparsa di Davide. La Famiglia Viola ricorderà per sempre il suo Capitano. "

Dal Milan al Cagliari, la sua memoria è e sarà sempre onorata. Oltre il tifo, oltre la rivalità, oltre la bandiera. Astori è di tutti, Astori è per sempre.