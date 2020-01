Duvan Zapata è un giocatore dell'Atalanta. Lo era già da un anno e mezzo a questa parte ma, da oggi, lo è a tutti gli effetti. Il club bergamasco ha annunciato uffcialmente di aver esercitato il diritto di riscatto dell'attaccante colombiano, che nell'estate del 2018 si era trasferito dalla Sampdoria in prestito biennale fino al 30 giugno del 2020. 25 milioni di euro circa è la cifra, non indifferente, sborsata dai nerazzurri.

Il comunicato dell'Atalanta

" L’Atalanta B.C. comunica, con grande soddisfazione, di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione, a titolo definitivo, del calciatore Duván Zapata dall’U.C.Sampdoria. Si tratta di un investimento importante che rappresenta, per il club nerazzurro, la manifesta volontà di mantenere alto il livello tecnico della Prima Squadra e di affrontare, con sempre maggior entusiasmo, il Campionato di Serie A e le sfide di Champions League. "

La felicità di Zapata al sito ufficiale nerazzurro

" Sono molto contento e voglio innanzitutto ringraziare l’Atalanta per questa ulteriore dimostrazione di fiducia nei miei confronti. A Bergamo mi hanno accolto benissimo fin dai primi giorni, stiamo costruendo qualcosa di importante e insieme possiamo toglierci ancora tante soddisfazioni. "

La luce in fondo al tunnel

Il diritto di riscatto dell'Atalanta arriva in un momento particolarmente complicato per Zapata, costretto a vivere una prima parte di stagione simile a un calvario. Sin da quando, a metà ottobre, si è infortunato con la Colombia. Da lì, un susseguirsi di esami, accertamenti, viaggi in Spagna, voci mai confermate dai fatti di un imminente rientro in campo. Rientro avvenuto solo con il nuovo anno, prima nel finale contro il Parma e poi, dal primo minuto, contro l'Inter. E, ora, l'annuncio dell'Atalanta. Il colombiano è finalmente uscito dal tunnel.