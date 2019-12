Duvan Zapata spaventa l'Atalanta: "Infortunio serio, non si sa quando torno"

" Ancora non c’è una data precisa per il mio rientro, non si sa quando torno. Dovrò guarire bene perché l’infortunio al tendine è molto più serio e complicato. Diciamo che se fosse stato solo muscolare sarei già stato in campo da un po'… Per il rientro in campo devo pensare a curarmi bene, poi sicuramente tornerò. I miei compagni sanno che con lo Shakhtar ci giochiamo la stagione, ma sono convinto che la squadra farà una bella partita per passare il turno "

Duvan Zapata, attaccante dell'Atalanta, intervistato da Sky Sport ha spiegato come il suo infortunio sia più serio del previsto e richieda ulteriore tempo. Non una bella notizia dunque per la Dea che sperava di ritrovarlo già nella prossima partita in casa con il Verona, ma invece non sarà così.