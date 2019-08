Dybala dice sì al Tottenham, ma la Juventus blocca l'operazione: l'affare è saltato

A un passo dal Tottenham, anzi no. Sono ore davvero frenetiche sul fronte della trattativa tra gli Spurs e la Juventus per il trasferimento di Paulo Dybala. Inizialmente l'affare sembrava fatto, con l'argentino deciso a dire sì alla squadra di Pochettino e la Juventus pronta a intascare 75 milioni di euro. Era stata la BBC ad anticipare l'indiscrezione precisando che i due club erano molto vicini a chiudere la trattativa. Poi, però, l'improvvisa fumata nera: dietrofront dei bianconeri e Dybala che - al momento - rimane un giocatore della Juventus.

Fumata bianca, anzi nera: il dietrofront della Juventus

Una vicenda di mercato molto intricata e i cui ultimi sviluppi sono difficili da decifrare. Saltata la trattativa con il Manchester United per un possibile scambio Lukaku-Dybala, la Juventus ne aveva intavolata immediatamente un'altra con il Tottenham per la cessione dell'argentino. L'operazione, una volta ottenuto il sì di Dybala al trasferimento, sembrava in dirittura d'arrivo: da limare rimanevano solo alcuni dettagli legati ai diritti d'immagine del giocatore. Ostacoli di non poco conto, ma non impossibili da aggirare nonostante il poco tempo a disposizione (il mercato in entrata in Inghilterra chiude alle 18). Invece, ecco la mossa che stravolge lo scenario nel modo più inatteso: è la Juventus (e non l'argentino) a fare dietrofront e a bloccare l'operazione.