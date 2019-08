Dybala è sempre più lontano dalla Juventus. L'attaccante argentino, rientrato in anticipo di qualche giorno dalle vacanze post Coppa America, continuerà a non allenarsi fino al 5 agosto e non effettuerà così le visite mediche di rito per cominciare la preparazione atletica. Questo perché è ancora in corso la trattativa tra Juventus e Manchester United per il passaggio della Joya ai Red Devils.

L’accordo è già stato trovato tra i due club, ma resta da ‘aggiustare’ la situazione del giocatore visto le richieste pesanti di Dybala che vuole un aumento dell’ingaggio per approdare in Premier League.

Un passo in avanti, intanto, è stato fatto con la Juventus che si è accordata con Lukaku. Definito l’ingaggio del belga che andrebbe a guadagnare 9 milioni netti a stagione in bianconero. Per Dybala, però, bisogna chiudere in fretta visto che il mercato in Premier League chiuderà giovedì 8 agosto.