Lunga intervista al The Guardian di Paulo Dybala. La Joya ha ripercorso la propria carriera, partendo dall'arrivo in Italia al Palermo alla corte di Maurizio Zamparini:

" Il primo anno non è andato bene. Era tutto nuovo ed era uno spogliatoio difficile; una squadra più anziana in cui tutto era difficile quando le cose andavano male. Stavamo lottando ma i risultati erano negativi. Ero un bambino. Ora sono grato perché quell'esperienza è diventata una lezione. Qui, alla Juventus, "vinci sempre", giusto? Va tutto bene. Lì era il contrario, ma la seconda stagione è stata grandiosa. Abbiamo vinto la Serie B e a livello personale è stato bello. Ci sono state critiche perché sono stato pagato 8 milioni di euro quando avevo 17 anni, il trasferimento più caro di sempre del Palermo. Me ne sono andato per 40 milioni di euro e quando sono arrivato qui, la prima cosa che mi hanno chiesto è stata la cifra pagata per me. Se si pensa ai prezzi pagati ora ... "

2014-15 Serie A, Palermo, Paulo Dybala (LaPresse)LaPresse

Paulo Dybala in questo momento è uno dei giocatori più in forma della Juventus. Ma in estate la situazione era completamente diversa: l'argentino era in uscita e sembrava fuori dal progetto bianconero. La Joya torna su questa estate e parla del suo futuro, ancora incerto:

" Ero vicino ad andare via. Questo era nel pensiero del club, lo sapevo. Fino all'ultimo minuto, stavamo aspettando. Mi restano due anni di contratto. Non è poco ma non è neanche molto. Vedremo quali sono i piani della Juventus, se pensano che potrei partire nel prossimo mercato o se vogliono che io rimanga. Questa è una decisione che il club deve prendere. È difficile sapere cosa succederà perché le cose possono cambiare in un secondo. Ma sono qui, in un club che mi ha trattato bene. Sono felice, a mio agio. L'arrivo di Sarri ha aiutato. Voleva che restassi, il che mi ha dato la forza quando non sapevamo cosa sarebbe successo. Sapevo che poteva insegnarmi, aiutarmi a tirar fuori il meglio di me stesso. "

DybalaGetty Images

Pallone tra i piedi: Dybala parla del suo amore per il pallone e della fortuna di giocare in una squadra come la Juventus che cerca sempre di imporre il suo gioco. E la Joya può dire di aver giocato sia con Messi che con Cristiano Ronaldo...

" Senza la palla mi annoio. Se resto a lungo senza toccare il pallone, è come se fossi perso, perdo la traccia del gioco. Sono fortunato a far parte di una squadra che vuole il possesso, dove tutti sono tecnicamente bravi, ci sono molte opportunità per mettersi in gioco. Non stai pensando: "Ne ho una, forse due possibilità per partita, devo fare qualcosa di buono." No. Perdi la palla e la riprendi. Pjanic riceve più di 120 tocchi per partita. Ronaldo e Messi? Sono l'unico giocatore che ha condiviso lo spogliatoio con entrambi. Le persone vedono solo la punta dell'iceberg, non il lavoro che c'è sotto; non hanno vinto tutto quello che hanno vinto perché sono stati fortunati. Chi è meglio dei due? Non posso rispondere... "