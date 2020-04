Dybala, la fine del tunnel non è ancora arrivata. La fidanzata: "Paulo ha ancora sintomi"

Coronavirus che non risparmia davvero nessuno. La fine del tunnel in casa Juventus per Paulo Dybala è ancora lontana. A rivelarlo è la fidanzata del calciatore argentino, Oriana Sabatini, in un'intervista rilasciata a Caras, rivista portoghese pubblicata anche in argentina, che sul proprio sito web ha contattato la cantante con una videochat dall'appartamento torinese della coppia.

A nove giorni dal test positivo per rilevare l'infezione da Covid-19, la Sabatini ha confermato di non avere più sintomi e di essere in perfetto stato di salute, mentre il suo partner Paulo Dybala continua ad avere sintomi: tosse, respirazione difficoltosa.

" Nove giorni fa il test ci ha dato un risultato positivo, non si sa molto del virus. I nostri medici hanno raccomandato di non allenarsi, ma non ci hanno dato farmaci, visto che al momento non ci sono medicine, ma ci hanno dato vitamine ed effervescenti. Ho già avuto un test negativo, ma devono fare un secondo test. "

Rivelando anche di aver pensato, quando la situazione lo permetteva ancora, di rifugiarsi a Dubai:

" Ho pensato di tornare indietro, volevamo anche andare a Dubai, dove non c'è pericolo, perché qui in Italia la situazione è difficile. Poi abbiamo scartato l'idea, perché Paulo ha ancora sintomi. La cosa più saggia da fare è stare a casa e aspettare che tutto finisca. "

Non solo Dybala, ancora quarantena per Matuidi

Quarantena che durerà altri quindici giorni per la famiglia Matuidi, con il bianconero Blaise positivo al Covid-19: la rivelazione è arrivata dal profilo Instagram della moglie Isabelle, che ha annunciato il prolungamento di altre due settimane per la quarantena della famiglia.