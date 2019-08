Dybala-Lukaku, la situazione: la Joya dice no, ma è corsa contro il tempo

L’affare non si è ancora sbloccato e la trattativa a questo punto diventa una corsa contro il tempo. Il Manchester United non lascerà partire Romelu Lukaku senza avere un’alternativa di livello; perché d’accordo Rashford, Lingard e Martial sono parte centrale del progetto (con Lukaku sul finale della scorsa stagione che era finito fuori dal giro), ma affrontare un’intera e lunghissima stagione così non è nei piani dei Red Devils.

A Manchester vogliono, bramano, Paulo Dybala. Ma il problema, per lo United, è che Paulo Dybala non vuole il ManU. E non è un dettaglio da poco. La Joya ha sparato alto: 12 milioni all’anno più bonus; così come l’uomo che cura i suoi interessi, Jorge Antun, ha chiesto una commissione da 15 milioni per il via libera sull’operazione. Richieste che paiono palesi tentativi di mandare a monte l’operazione, che tra i due club è ormai fatta da tempo.

Lukaku e DybalaEurosport

La Juventus ha infatti raggiunto l’accordo economico con Lukaku (9 milioni, parecchi in più di quanto guadagna Dybala in bianconero), ma dietro c’è quello che la Juve vede come un doppio vantaggio: dare a Sarri un attaccante di peso in grado di occupare l’area e privare l’Inter dell’unico rinforzo offensivo su cui aveva attivamente lavorato.

Ecco perché ai piani alti della Juventus, Paratici in primis, fremono. Vorrebbero chiudere e mettere a posto anche il bilancio (dovrebbe esserci anche un piccola contropartita economica a favore dei bianconeri) ma i margini temporali non sono ampi. Anzi. La clessidra scorre e giovedì 8 agosto il mercato inglese (in entrata) chiuderà. Insomma, o si fa entro martedì 6 agosto, oppure i tempi si fanno troppo ridotti.

Paulo DybalaGetty Images

Sono ore davvero decisive; e non è la solita frase fatta tipica del mercato. Dybala è rientrato prima dalle vacanze ma è stato “costretto” dalla Juventus a ripresentarsi solo il lunedì 5 a Vinovo, come prefissato prima delle vacanze. La Joya ha postato un video sui propri social (story su Instagram, al momento non più disponibile) di un allenamento casalingo; un piccolo segnale a voler quasi significare “io sono qui e sono pronto a tornare”. Lunedì a questo punto sarà davvero il giorno chiave, con l’argentino che farà il suo ritorno al quartier generale della Juventus per parlare con Sarri... Ma non solo. La Juventus gli ha lanciato chiaramente un segnale; che ribadirà anche tra 48 ore: la sua destinazione è Manchester. Da vedere se Dybala se ne convincerà di persona. Altrimenti da valutare sarà tutta la situazione in divenire. Con la stagione dell’argentino tutta da capire; e le ultime ore di mercato, anche sponda Inter, che potrebbero lasciare spazio a un nuovo, clamoroso, tentativo di assalto a Lukaku.