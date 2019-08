1) Chi giocherà centravanti nella Juventus contro il Parma?

Ad oggi ipotizzare l’undici titolare della prima Juventus di Sarri nella prima gara della stagione è veramente complicato. In tutti i ruoli le alternative a disposizione dell’ex tecnico di Napoli e Chelsea sono veramente tante e anche in attacco c’è l’imbarazzo della scelta. Dovendoci sbilanciare però tutto lascia pensare che il tridente offensivo bianconero che Sarri presenterà al Tardini sarà quello composto da Bernardeschi-Dybala-Cristiano Ronaldo. Nonostante le chiacchiere di mercato la Joya, ci ha messo poco per mostrare la sua fama di gol, la sua voglia di scalare le gerarchie e di mostrare in primis alla società - che lo ha messo sul mercato - che il partner d’attacco giusto per CR7 lo ha già in casa. Per Sarri, che in questi mesi lo ha sempre elogiato e ha più volte ribadito che il numero 10 argentino ha tutte le qualità per vestire i panni del falso centravanti, sarebbe una grande sfida riuscire a far coesistere Dybala e Ronaldo perché ne uscirebbe una coppia potenzialmente devastante. Perché dunque non iniziare subito le prove di convivenza già dalla sfida contro il Parma. (Stefano Dolci)

2) Lukaku è già pronto per prendersi sulle spalle il peso dell’attacco dell’Inter?

"Niente male per un ragazzo grasso”. Romelu Lukaku ha risposto così a una testata italiana che l’aveva accusato di essere fuori forma e in preoccupante sovrappeso. Il bomber belga, a segno nell’amichevole contro il Gozzano con il gol che ha aperto le marcature, sta cercando di mettersi a disposizione di Antonio Conte, in vista dell’esordio in campionato contro il Lecce al Meazza. In tutto il precampionato, i nerazzurri hanno palesato un’evidente lacuna: la mancanza di un centravanti vero, di una prima punta, non potendo più contare su Icardi. Ora che l’attaccante è arrivato, c’è una risorsa che dà spessore e presenza in area di rigore: Lautaro Martinez, Politano ed Esposito non possono reggere il peso del reparto offensivo da soli quindi la presenza di Lukaku contro i pugliesi, più che una speranza, per i nerazzurri è una necessità. (Alessandro Dinoia)

3) Zero gol per Piatek in prestagione: il Milan deve preoccuparsi?

Il calcio d’estate va sempre preso con le pinze però per un centravanti non trovare la via della rete per diverse settimane non fa certamente troppo bene al morale e indubbiamente aumenta il malumore di tifosi ed osservatori e anche la preoccupazione di tecnico e staff. Giampaolo non sembra preoccupato e ha chiamato in causa la percezione della fatica, che impedisce all’ex genoano di essere brillante ed incisivo come nella passata stagione (quando iniziò la stagione con 9 reti in 8 giornate). Ciò che appare lampante al momento è la difficoltà a dialogare con i compagni. Piatek troppo spesso appare isolato e scollato dal resto della squadra e questo si verifica sia perché la squadra non premia i suoi movimenti ma anche perché il polacco è troppo macchinoso nella gestione tecnica della palla e talvolta sbaglia i tagli. Serve lavorare e magari trovare anche una spalla più mobile e consistente di Castillejo, uno che gli liberi degli spazi (un po’ come faceva Kouame, l’anno scorso a Genoa). Chissà se Rafael Leao può avere le caratteristiche giuste per ricoprire questo ruolo e rianimare il Pistolero. (Stefano Dolci)

4) Il Napoli sogna Icardi ma ha ancora Milik nei ranghi: queste chiacchiere di mercato lo infastidiranno?

È sempre più insistente la voce che accosta Mauro Icardi al Napoli, la vera alternativa alla Juventus. Milik ha capito di essere il giocatore sacrificabile dai partenopei per arrivare all’argentino e questo potrebbe dargli fastidio. Nelle prime due giornate, in attesa che si risolva questo tormentone spinoso, Carlo Ancelotti dovrà essere bravo a gestirlo al meglio e a tappargli le orecchie: poche chiacchiere e solo fatti, perché il polacco potrebbe anche trasformare la frustrazione in uno stimolo per dimostrare il suo valore. Se dovesse giocare e magari anche segnare, questi chiacchiericci estivi si scioglierebbero come neve al sole. (Alessandro Dinoia)

5) La permanenza di Dzeko è il miglior ‘acquisto’ della nuova Roma?

Indubbiamente sì. Lo si vede soprattutto dalla gioia con cui tutti i compagni, lo staff tecnico e l’ambiente giallorosso ha accolto la notizia del prolungamento di contratto di Dzeko. Attaccante capace di far salire la squadra, giocatore di temperamento, professionista esemplare: il bosniaco è il centravanti ideale per il 4-2-3-1 a cui sta lavorando Paulo Fonseca. Può favorire la crescita dei vari Zaniolo, Under e Kluivert e soprattutto può garantire un buon numero di gol e un prestigio internazionale in un’annata in cui la Roma ha voltato pagina ed ha perso anche un leader nello spogliatoio come Daniele De Rossi. (Stefano Dolci)